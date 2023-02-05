بنيران صديقة.. ريال مدريد يسقط أمام مايوركا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض ريال مدريد الإسباني لخسارة مفاجئة أمام مضيفه ريال مايوركا، في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، تاركًا الفرصة مواتية لبرشلونة لتوسيع الفارق في الصدارة.

ويلتقي مساء اليوم عند العاشرة بتوقيت ليبيا برشلونة على أرضه ووسط جماهيره مع ضيفه إشبيلية صاحب المركز 15 في سلم الترتيب.

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وبدأ مايوركا المباراة بشكل متوازن، وهدد مرمى الريال، لينجح في خطف هدف المباراة الوحيد بقدم ناتشو مدافع «الميرنغي».

وسيطر الريال على باقي أجزاء المباراة، وهدد مرمى مايوركا في أكثر من فرصة، ولعل أخطرها تلك التي جلبت ركلة جزاء، انبرى لها ماركو أسينسيو الذي أهدرها بالدقيقة 58.

خسارة ثلاث نقاط

ولم يعتمد المدرب الإيطالي على وسط الميدان التقليدي بتواجد توني كروس ولوكا مودريتش على الدكة، قبل أن يدفع بهما في الشوط الثاني، لمحاولة العودة في النتيجة، لكن بقيت النتيجة على حالها، وخسر الريال ثلاث نقاط مهمة في مشواره نحو لقب الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر، بفارق خمس نقاط وتنتظره مواجهة مهمة مساء اليوم، ليوسع الفارق بينه وبين الريال إلى ثماني نقاط.