الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب نادي الهلال السعودي على نظيره الوداد البيضاوي المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وانتهى الشوط الأول سلبيا من الأهداف والفرص، لكنه كان إيجابيا على مستوى الجماهير الحاضرة بقوة في المدرجات، والتي دعمت صاحب الأرض الوداد المغربي، وقدمت صورة جميلة للجماهير المغربية العاشقة لكرة القدم.

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في الشوط الثاني دخل الهلال ضاغطا بحثا عن هدف التقدم، لكن الوداد باغت الفريق السعودي بالهدف الأول من رأسية متقنة للاعب أيوب العملود، إثر عرضية جاءت من ركنية، ليتقدم الوداد بالهدف الأول عند الدقيقة 52.

وجاءت أخطر فرص الهلال بالدقيقة 72 بعد انفراد للمهاجم إيجالو، عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله سعود عبدالحميد، لكن الحارس والدفاع الودادي وقف لها بالمرصاد وأبعد الخطر عن مناطقه.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولم يتمكن أحد من إضافة هدف يقربه للفوز باللقاء، بينما شهد الشوط طرد لاعب الهلال السعودي محمد كنو بالدقيقة 94، لتعود الكفة التساوي بين الفريقين، كل بعشرة لاعبين.

وتعرض كنو للطرد في ثلاث مناسبات بكأس العالم للأندية، جاءت جميعها أمام فرق أفريقية، إذ تعرض للطرد أمام الترجي التونسي 2018 والأهلي المصري 2021، واليوم الوداد المغربي 2022.

في الشوط الثاني حاول الهلال والوداد التقدم وإنهاء المباراة قبل الوصول لضربات الحظ الترجيحية لكن لم يوفق أحد النادييين في تسجيل هدف، لينتهي الشوط الإضافي بالتعادل، ويلجأ الفريقان لركلات الجزاء.

وابتسمت ركلات الجزاء لفريق الهلال.