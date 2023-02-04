بطولة إنجلترا: أرسنال المتصدر يسقط على أرض إيفرتون بهدف نظيف

القاهرة - بوابة الوسط

مُني أرسنال المتصدر بخسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ»، على أرض إيفرتون الجريح 0 - 1، ليحقق فريق مدينة ليفربول صدمة إيجابية بعد تعيين مدربه الجديد شون دايش بدلا من فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق، اليوم السبت في المرحلة 22 من الدوري.

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وبهدف قلب الدفاع جيمس تاركوفسكي من رأسية إثر ضربة ركنية عند الدقيقة (60)، حقق «التوفيز» فوزهم الأول في الدوري منذ أكتوبر الماضي وابتعدوا مؤقتاً عن منطقة الهبوط، في انتظار باقي نتائج الجولة، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».