تأهل الأميركي أليكساندر كوفاسيفتش إلى نصف نهائي كليفلاند الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل الأميركي أليكساندر كوفاسيفتش إلى دور النصف نهائي ببطولة كليفلاند الأميركية للتنس للرجال «سلسلة التحدي»، بفوزه على مواطنه ستيف جونسون بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6 - 7، و7 - 5، و6 - 4.

وسيواجه كوفاسيفتش في الدور نصف النهائي لاعب الإكوادور إميليو غوميز الذي تغلب على الكندي غابرييل ديالو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في منافسات الربع النهائي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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