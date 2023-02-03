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بعد قيده في قائمة الفريق للدوري الأوروبي.. روما يعلن غياب زانيولو عن الفريق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 04:32 مساء
بعد قيده في قائمة الفريق للدوري الأوروبي.. روما يعلن غياب زانيولو عن الفريق
نيكولو زانيولو مع مدربه في روما الإيطالي جوزيه مورينيو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي روما الإيطالي غياب لاعبه نيكولو زانيولو عن الفريق لمدة شهر بسبب الإصابة، بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وبقاء اللاعب مع الفريق، وإدراجه في قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي.

وارتبط زانيولو بالخروج من نادي روما في فترة انتقالات يناير المنصرمة، لكن لم تلتقي رغبة «الذئاب» مع رغبة اللاعب، الذي أراد الانتقال في صفقة إعارة إلى إي سي ميلان الإيطالي، بينما كانت رغبة روما في بيعه نهائيا لبورنموث الإنجليزي، صاحب العرض الأكبر ماديا، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

- مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث
- زانيولو أولويته ميلان رغم عرض بورنموث الكبير

وأرسل زانيولو البالغ من العمر 22 عاما شهادة طبية إلى النادي تفيد بأنه لن يكون قادرا على التدرب لمدة 30 يوما، وقام روما باستدعاء اللاعب للخضوع لكشف طبي، وثبت حاجة اللاعب للراحة.

استدعاء في قائمة الفريق
ولم تمنع فترة الراحة «ذئاب العاصمة» من إدراج اسم اللاعب في قائمة الفريق المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، إلى جانب فينالدوم ويورينتي وسولباكن.

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