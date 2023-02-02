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أميركا تؤيد مشاركة الروس في أولمبياد 2024 كمحايدين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 10:12 مساء
أميركا تؤيد مشاركة الروس في أولمبياد 2024 كمحايدين
شعار أولمبياد باريس 2024 (أرشيفية: الإنترنت)
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أيدت الولايات المتحدة السماح لرياضيي روسيا وبيلاروس بالمشاركة كمحايدين في أولمبياد باريس 2024، مع معارضتها رفع علمي البلدين وشعاراتهما الوطنية على خلفية العملية العسكرية على أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين إن «الولايات المتحدة أيدت تعليق عضوية الاتحادات الرياضية الروسية والبيلاروسية في الاتحادات الرياضية الدولية»، لكن إذا تمت دعوة الرياضيين إلى حدث دولي مثل الألعاب الأولمبية «يجب أن يكون واضحًا تمامًا أنهم لا يمثلون دولتي روسيا أو بيلاروس».

وشددت على أنه «يجب أيضًا حظر استخدام الأعلام والشعارات والأناشيد الرسمية لدولتي روسيا وبيلاروس».

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