بعد رفض انتقاله لبرشلونة.. أمرابط يغيب عن فيورنتينا للإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إصابة متوسط ميدانه المغربي سفيان أمرابط بكسر في الأنف، تعرض له خلال مواجهة تورينو بربع نهائي كأس إيطاليا أمس الأربعاء، بعد أيام من رفضه عرض انتقاله لبرشلونة الإسباني.

ونشر النادي بيانا عبر صفحته بفيسبوك قال فيه: «أمرابط سيخضع لمزيد من الفحوصات اليوم، سيصنع قناعا وقائيا لوجهه، وسيعود قريبا للمشاركة في المباريات»، وفق ما نشرته «سكاي سبورت» الإيطالية.

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وتعرض سفيان أمرابط لإصابة في أنفه أمس الأربعاء خلال مواجهة تورينو التي انتهت بفوز فيورنتينا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليخرج على إثرها قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، ولم يكشف النادي عن مدة غياب متوسط ميدانه.

وخاض أمرابط في الموسم الحالي 26 مباراة رفقة فريقه بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف بقميص «الفيولا».

عرض برشلونة

ورفض فيورنتينا عرضا من برشلونة في اليوم الأخير من انتقالات يناير، وتقدم برشلونة بعرض استعارة أمرابط حتى نهاية الموسم مقابل 4 ملايين يورو، دون وجود بند إلزامية شراء في الصيف، وهو ما رفضه «الفيولا».

لقطة إصابة سفيان أمرابط في مباراة فريقه فيورنتينا أمام تورينو بكأس إيطاليا، 1 فبراير 2023. (الإنترنت)