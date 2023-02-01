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عودة بوغبا للملاعب تتأجل بسبب آلام الركبة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 10:24 مساء
عودة بوغبا للملاعب تتأجل بسبب آلام الركبة
لاعب يوفينتوس الإيطالي، بول بوغبا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تأجلت عودة لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى الملاعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بسبب أوجاع في ركبته، بحسب ما أفاد مدرب فريق «السيدة العجوز» اليوم الأربعاء.

وكان بوغبا جلس على مقاعد البدلاء الأحد الماضي في المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتسا، بأول ظهور له على قائمة يوفنتوس هذا الموسم، ضمن منافسات الدوري، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأشار ماسيميليانو أليغري خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس ضد لاتسيو، إلى أن نجم «البلوز» الذي أصيب في يوليو الماضي في ركبته اليمنى وخضع لجراحة في أوائل سبتمبر، «يشعر بألم في العضلات المثنية».

وأضاف مدرب «بيانكونيري»: «لسوء الحظ، عندما يكون اللاعب من دون نشاط منذ أشهر، يظهر الألم عندما تزداد كثافة التدريب».

بوغبا لم يلعب منذ أبريل
ولم يلعب بوغبا (29 عاما) في أي مسابقة رسمية منذ أبريل عندما كان يدافع عن ألوان فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل عودته إلى تورينو الصيف الماضي بعد ست سنوات من مغادرته لملعب «أليانز ستاديوم».

وأصيب بوغبا في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى في يوليو، بعد أول مباراة ودية ضمن استعدادات يوفنتوس للموسم الجديد، ثم خضع لجراحة في سبتمبر ما حرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي في طريقه إلى النهائي (خسر أمام الارجنتين بركلات الترجيح).

استدعاه أليغري لمباراة الدوري ضد مونتسا التي خسرها على أرضه صفر- 2، من دون أن يدفع به إلى المستطيل الأخضر، عبر بوغبا عبر صفحته على «إنستغرام» عن «سعادته بالعودة مع فريقه».

وأوضح أليغري: «يجب أن تتكيف ركبته، وعلينا أن نتعامل مع هذا النوع من المواقف، لا أحد يصنع المعجزات»، من دون أن يشير إلى إمكانية أن يكون بوغبا جاهزا للمرحلة المقبلة من «سيري أ» عندما يحل فريقه ضيفا على ساليرنيتانا في السابع من الشهر الحالي ضمن منافسات المرحلة 21.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة بعدما جرى حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين، بانتظار نتيجة الاستئناف المقدم من النادي.

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