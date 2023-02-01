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رئيس الاتحاد السعودي: نسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات والرجال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 09:10 مساء
رئيس الاتحاد السعودي: نسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات والرجال
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل. (الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، سعي بلاده لاستضافة كأس آسيا 2027، إلى جانب كأس آسيا للسيدات 2026، كما نفى تفكير بلاده في استضافة كأس العالم في الوقت الحالي، بينما عبر عن شعوره بالفرحة لانتخابه عضوا في مجلس «فيفا».

وقال المسحل في هذا الصدد أن: «استضافة كأس العالم 2030؟، هذا الكلام هو تكهنات، لم يفتح هذا الملف حتى الآن، نسعى لاستضافة كأس آسيا للسيدات والرجال»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وتابع أن: «السعودية تركيزها الكامل على استضافة وأيضا نسعى لاستضافة غير هذين الملفين، لا يوجد أي ملف مطروح».

وبالحديث عن تنظيم كأس آسيا، تطرق المسحل إلى المونديال الذي استضافته قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، قائلا: «اليوم الإخوان في قطر، الأداء المبهر الذي قدم في تنظيم كأس العالم أصبح يحملنا مسؤولية أن نكون في نفس المستوى وأعلى، وهذا أمر صحي لكرة القدم».

السعودية تقتحم المشهد الرياضي
واقتحمت السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرا، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد، واستضافة بطولات «ليف غولف»، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، كان أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدّرت بأكثر من 200 مليون يورو.

وفي هذا السياق، أشار المسحل إلى أن: «منتج كرة القدم السعودي يخضع لدعم سخي وكبير من حكومة خادم الحرمين وسمو ولي العهد وأيضا من سمو وزير الرياضة (عبد العزيز بن تركي)»، مؤكدا: «اليوم لا حدود لنا في الطموح وأؤكد أن عددا من النجوم في الطريق للدوري السعودي».

وعن انتخابه بين ممثلي القارة الآسيوية في مجلس الاتحاد الدولي «فيفا» واستعادة هذا المنصب للسعودية بعد عشرين عاما، قال المسحل: «هو شعور بالفرح بالاعتزاز وثقة الجمعية العمومية اليوم وهي ثقة تعتبر لاسم السعودية».

وأضاف: «اليوم السعودية في كرة القدم تسير في تطور كبير وإن شاء الله نعمل مع زملائنا في الفيفا والاتحاد الآسيوي على استمرار النهوض لتطوير الكرة في آسيا والعالم».

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