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أنجيه الفرنسي ينهي الاتفاق مع الريان القطري لانتقال المغربي بوفال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 06:41 مساء
أنجيه الفرنسي ينهي الاتفاق مع الريان القطري لانتقال المغربي بوفال
المغربي بوفال ىمع المنتخب المغربي أمام كرواتيا. (فرانس برس)
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أعلن نادي أنجيه الفرنسي توصله إلى اتفاق مبدئي مع الريان القطري لانتقال نجم هجومه الدولي المغربي سفيان بوفال، أحد لاعبي منتخب «أسود الأطلس» في مشواره الرائع خلال مونديال قطر 2022 في كرة القدم. وأوضح أنجيه برسالة قصيرة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «سُمح للاعب بالانتقال الثلاثاء إلى قطر من أجل الخضوع لفحص طبي».

ويأتي انتقال بوفال بعد يومين من صفقة انتقال مواطنه لاعب الوسط الدولي عز الدين أوناحي من أنجيه أيضًا إلى مارسيليا. وتألق اللاعبان خلال المشوار الرائع للمغرب في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة العالمية، بحسب «فرانس برس».

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ومنذ عودتهما من قطر، شارك اللاعبان بشكل متقطع مع ناديهما أنجيه. وكان بوفال (29 عامًا و39 مباراة دولية) متعاقدًا مع أنجيه حتى 2024، لكنه أزال ارتباطه بالنادي في جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قيامه بزيارة سكان الحي الذي ترعرع فيه في أنجيه مطلع يناير.

وصل بوفال، المولود في فرنسا، إلى أنجيه بعمر العاشرة واحترف في صفوفه بعدها بتسع سنوات. برز مع ليل (2015-2016)، قبل أن يخوض تجربة مع ساوثمبتون الإنجليزي أُعير فيها إلى سلتا فيغو الإسباني، قبل أن يعود إلى أنجيه في 2020.

وفيما يعاني أنجيه في المركز الأخير من الدوري الفرنسي، مع فوزين فقط في 20 مباراة، لا يبدو الريان العريق بصحة أفضل إذ يحتل المركز العاشر من أصل 12 ناديًا في الدوري القطري.

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