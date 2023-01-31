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سان جرمان يستعد لنفض غبار إخفاقاته في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 06:08 مساء
سان جرمان يستعد لنفض غبار إخفاقاته في الدوري الفرنسي
نجما باريس سان جيرمان نيمار وميسي. (فرانس برس)
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يسعى باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، لنفض غبار إخفاقاته والعودة إلى سكة الانتصارات بعد مباراتين لم يذق خلالهما طعم الفوز عندما يحل ضيفًا على مونبلييه ضمن منافسات المرحلة 21؛ حيث يعاني رجال المدرب كريستوف غالتييه جماعيًا.

عبر حسابه الرسمي على «تويتر» كتب المدافع الإسباني سيرخيو راموس، أحد رموز الإخفاق الدفاعي في ملعب بارك دي برانس في مباراته الأخيرة، في رسالة مباشرة إلى الجماهير الباريسية «على الرغم من أن النتائج ليست دائمًا كما نتمنى، نتابع العمل يومًا بعد يوم لنتطور. شكرًا على دعمكم لنا»، بحسب «فرانس برس».

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وتعكس كلمات مدافع ريال مدريد الإسباني السابق ابن الـ36 عامًا، صورة سان جرمان في بدايته المتعثرة تمامًا للعام الجاري؛ حيث فاز في مباراة يتيمة من الأربع التي خاضها في الدوري، مقابل هزيمتين وتعادل.

في ختام المرحلة السابقة، سقط نادي العاصمة المنقوص بعد طرد الإيطالي ماركو فيراتي، في فخ التعادل القاتل أمام رينس (1-1)، ليفشل في تعزيز تقدمه في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر لنس المتعادل بدوره مع تروا (1-1).

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