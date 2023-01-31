البطل الأولمبي السابق مو فرح يتوقع اعتزاله بعد ماراثون لندن ويستعد لرحلة إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البطل الأولمبي السابق المخضرم البريطاني مو فرح، الثلاثاء، أنه من المرجح أن يعتزل العام الجاري، وتحديدًا عقب نهاية ماراثون لندن المقرر إقامته في أبريل المقبل، وكشف العداء في بيان نشره منظمو ماراثون لندن «لن أشارك في الألعاب الأولمبية وأعتقد أن العام 2023 سيكون الأخير لي».

وأضاف «أملك مسيرة مذهلة والمشاركة في ماراثون لندن تعني لي الكثير»، وأردف البريطاني الذي سيبلغ الأربعين من عمره أثناء موعد الماراثون «لم أعد صغيرًا. لا يمكنني العودة في حالة جيدة وأود أن أتمكن من إنهاء الماراثون المقام على أرضي»، بحسب «فرانس برس».

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وبإمكان فرح الذي استبعد فكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أن يشارك في بطولة العالم لأم الألعاب في بودابست بين 19 و27 أغسطس المقبل.

وبهذا الصدد قال «كل هذا سيعتمد على جسدي. أريد أن أكون على خط البداية وأرى ما يمكنني فعله. أنا أركز على سباق واحد في كل مرة، سأستعد، سأذهب إلى إثيوبيا وسأتدرب جيدًا لأرى ما يمكنني القيام به في أبريل ولكن إذا جرى اختياري لتمثيل بلدي في نهاية العام فلن أرفض أبدًا».