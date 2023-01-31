إريكسن يغيب عن مانشستر يونايتد في المرحلة الحرجة حتى مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يغيب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن الملاعب حتى مطلع مايو المقبل، بسبب إصابة في كاحله تعرّض لها خلال الفوز على ريدينغ في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بحسب ما أعلن «الشياطين الحمر»، وترك إريكسن ملعب أولد ترافورد على العكازات السبت الماضي، بعد احتكاك مع أندي كارول مهاجم ريدينغ في المباراة خلال الدور الرباع.

وتُعد إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عامًا ضربة ليونايتد الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد أرسنال المتصدر في 22 يناير، بحسب «فرانس برس».

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وقال يونايتد في بيان «يغيب كريستيان إريكسن عن المنافسات لفترة غير محددة بسبب إصابة بالكاحل تعرض لها خلال الفوز على ريدينغ في الكأس السبت»، تابع «مع استمرار التقصي، تشير التقديرات الأولية إلى أن إريكسن سيغيب حتى نهاية أبريل أو مطلع مايو».

وأمل يونايتد في عودة اللاعب الدنماركي الذي نجا بمعجزة إثر إصابته بنوبة قلبية خلال كأس أوروبا العام 2021 «لخوض المراحل الأخيرة من المسابقة».