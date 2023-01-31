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إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 05:45 مساء
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
محمد النني مع أرسنال. (فرانس برس)
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أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي في كرة القدم، الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي المصري محمد النني خضع لجراحة ناجحة، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته ستبعده فترة غير محددة عن الملاعب.

وكتب نادي شمال لندن في موقعه الرسمي «بعد تعرضه لإصابة في التمارين الأخيرة، أكدت تقييمات لاحقة أن محمد النني تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى»، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف «خضع النني لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب فترة طويلة من الزمن. سيوضع جدول زمني أكثر تفصيلاً بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى لإعادة التأهيل».

ويحمل النني (30 عامًا و93 مباراة دولية) ألوان أرسنال منذ 2016 وقد أعاره إلى بشيكتاش التركي في موسم 2020، علما أنه استهل مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل السويسري في 2013.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط ومباراة أقل عن حامل اللقب مانشستر سيتي، باحثًا عن لقبه الأول منذ 2004.

وبعد التعاقد مع المدافع البولندي الشاب ياكوب كيفيور قادما من سبيتسيا الإيطالي (21.6 مليون دولار) والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون (26 مليون دولار)، أشارت تقارير إخبارية إلى اقتراب أرسنال من ضم لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو من تشيلسي، بعد رفض إيفرتون التخلي عن ساعد الدفاع الإكوادوري الشب مويسيس كايسيدو.

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