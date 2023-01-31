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البرتغالي كانسيلو معارا من السيتي للبايرن مع خيار الشراء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 02:06 مساء
البرتغالي كانسيلو معارا من السيتي للبايرن مع خيار الشراء
المدافع البرتغالي جواو كانسيلو. (أرشيفية : الإنترنت)
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انتقل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

شمل العقد وضع بند خيار الشراء، بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان رسمي، الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

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سبق لبايرن ميونخ أن ضم خلال فترة انتقالات الشتوية الجارية الدولي الهولندي دالي بليند (32 عاما) من نادي أياكس، لتعزيز خط دفاعه المثقل بالإصابات.

التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر
شملت فترة انتقالات يناير تعاقد بايرن ميونيخ مع السويسري يان سومر حارس مرمى فريق بوروسيا مونشغلادباخ، بعد تأكد انتهاء موسم مانويل نوير حارس الفريق الأساسي.

جاء تعاقد بايرن ميونخ مع سومر، لتعويض غياب نوير المؤكد حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعقد ممتد موسمين ونصف.

وقال نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، إنه توصل إلى اتفاق مع بوروسيا مونشغلادباخ للتعاقد مع يان سومر، بعقد حتى 30 يونيو 2025.

ويمتلك سومر خبرات في الدوري الألماني، وذلك بتجربته مع مونشغلادباخ، ووجوده على الساحة الكروية كونه أحد أبرز الحراس في العالم أخيرا.

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