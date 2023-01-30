ديوكوفيتش يلمّح إلى غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

قال لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة الجديد، الإثنين، إنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون شهر لكنه غير متأكد من مدى سرعة شفاء إصابته في الفخذ، وكشف الصربي أيضًا أنه لم يكن لديه الوقت للاحتفال بشكل مناسب بفوزه بلقب ملبورن العاشر في مسيرته الاحترافية ومعادلته الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام للإسباني رافاييل نادال (22 لقباً)، واستعادته صدارة التصنيف العالمي.

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وخاض ديوكوفيتش (35 عاما) مبارياته في البطولة الأسترالية مصابا في فخذه اليسري، وخلال استعراضه كأس نورمان بروكس حول حدائق مقر الحكومة في ملبورن، الإثنين، لالتقاط صور فوتوغرافية، أوضح في معرض رده على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول حالة فخذه ومتى سيعود إلى اللعب: «لست متأكدًا، سأقوم ببعض الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك سيكون بإمكاني الحديث عن ذلك أكثر قليلا وأفهم الوضع».

وتابع «كما هو الحال اليوم ما زلت مسجلا للمشاركة في دورة دبي والمقررة في غضون شهر. آمل أن أتمكن من العودة إلى الملاعب في غضون أسابيع عدة»، وأردف قائلا «لنرى ما سيحدث، كما تعلم، سأتحدث إلى الفريق الطبي ثم نرى ما سنفعله». وقال مدربه اللاعب الكرواتي السابق غوران إيفانيسيفيتش إن معظم اللاعبين لا يلعبون بعدما يظهر فحص ما قبل البطولة إصابتهم في الفخذ.