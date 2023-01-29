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الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 10:07 مساء
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
لاعبو فريق الاتحاد في الصورة التذكارية لمباراة كأس السوبر السعودية أمام الفيحاء، ملعب الملك فهد، 29 يناير 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي الاتحاد كأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء على الفيحاء في النهائي، اليوم الأحد.

ونجح المهاجم المغربي حمد الله في إحراز التقدم للاتحاد بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة، قبل أن يعود ويحرز الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، مستغلًا النقص العددي لفريق الفيحاء، بعد طرد لاعبه عبدالرحمن السفري بسبب تدخله على المصري طارق حامد بالدقيقة 24 والتي احتاج فيها الحكم للعودة لتقنية الفيديو، لإثباتها.

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وحمل المدرب نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد أول كأس له في عالم التدريب، الذي التحق به 2012 مع ريو آفي البرتغالي.

الاتحاد يعود لمنصات التتويج
بينما عاد الاتحاد إلى منصات التتويج للمرة الأولى منذ فوزه بلقب كأس ملك السعودية في 2018.

وأقصى الاتحاد في نصف النهائي غريمه النصر المسلح بالهداف البرتغالي كرستيانو رونالدو، بينما أقصى الفيحاء نظيره الهلال.

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