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ميلان يواصل عثراته ويسقط أمام ساسوولو بخماسية في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 06:27 مساء
ميلان يواصل عثراته ويسقط أمام ساسوولو بخماسية في الدوري الإيطالي
لاعبو ساسوولو يحتفلون بأحد الأهداف أمام ميلان في الدوري الإيطالي، 29 يناير 2023. (الإنترنت)
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واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة الأخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط أمام ضيفه ساسوولو (2- 5) اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهي الخسارة المذلة الثالثة تواليًا لميلان بعد الأولى أمام غريمه وجاره إنتر (صفر- 3) في كأس السوبر المحلية في العاصمة السعودية الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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كما هي المباراة السادسة تواليًا التي يفشل فيها «الروسونيري» في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات، بينها خسارة أمام تورينو (صفر- 1) بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع، وهو الذي كان يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات لإنعاش آماله الضئيلة في الدفاع عن اللقب.

وبات ميلان مهددًا بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز لاتسيو على ضيفه فيورنتينا، وروما على مضيفه نابولي المتصدر لاحقًا، علمًا أن الأخير يملك فرصة توسيع الفارق إلى 15 نقطة عن رجال المدرب ستيفانو بيولي في حال تغلبه على فريق العاصمة والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال بيولي لشبكة «سكاي» الإيطالية: «علينا الرد، ربما لن نفوز باللقب مرة أخرى لكن علينا أن نكافح من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «منذ أن تعادلنا مع روما، لم نتمكن من القيام بالأمور بشكل صحيح من الناحية التكتيكية أو الذهنية».

خسارة قبل قمتين ساخنتين
وجاءت الخسارة قبل قمتين ساخنتين لميلان، الأولى أمام جاره إنتر الأحد المقبل في الدوري، والثانية أمام توتنهام الإنجليزي في 14 فبراير المقبل بذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقبلها سيستضيف تورينو في الدوري في العاشر من الشهر المقبل.

وتقدم ساسوولو بهدفين مبكرين سجلهما الفرنسي غريغوار ديفريل (19) ودافيدي فراسيتي (21)، قبل أن يقلص الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة 24.

وأعاد دومينيكو بيرادري الفارق إلى سابق عهده في الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (30)، ثم عزز الفرنسي الآخر أرمان لوريينتي بالرابع (48 من ركلة جزاء) والبرازيلي ماتيوس هنريكي بالخامس (76)، قبل أن يسجل الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني لأصحاب الأرض (81).

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