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تشيلسي يتعاقد مع ظهير ليون مالو غوستو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 04:53 مساء
تشيلسي يتعاقد مع ظهير ليون مالو غوستو
مالو غوستو بقميص ليون الفرنسي. (الإنترنت)
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أعلن نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميًا انتقال ظهيره الأيمن مالو غوستو إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو وخمسة ملايين مكافآت لمدة سبع سنوات ونصف السنة حتى العام 2030.

قبل انضمامه إلى الفريق اللندني عاشر الدوري الممتاز، سيبقى غوستو (19 عامًا) مع تاسع الدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وبات غوستو سابع صفقة لتشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية بعد الأوكراني ميخايلو مودريك والعاجي دافيد داترو فوفانا والفرنسيين بنوا بادياشيل ونوني مادويكي والبرازيلي أندري سانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم غوستو إلى أولمبيك ليون في سن الرابعة عشرة قادمًا من إف سي بورغوان جاليو، لكن الأمور تسارعت بالنسبة للمدافع الذي بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط، حيث وقع أول عقد احترافي له في ديسمبر 2020 قبل أن يبدأ في دوري الدرجة الأولى ضد سانت إتيان في يناير 2021.

وفرض غوستو نفسه أساسيًا في التشكيلة على حساب ليو دوبوا الذي انتقل هذا الصيف إلى غلطة سراي التركي، فلعب 77 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات مع ليون.

أولمبيك يأسف لانتقال غوستو
وعلق ليون على انتقال غوستو إلى تشيلسي قائلًا في بيان صحفي «يأسف أولمبيك ليون لعدم تمكنه من الحفاظ على أحد مواهبه العظيمة التي تكونت في أكاديمية النادي، لكنه يظل سعيدًا بالقدرة على الاعتماد عليه خلال هذا الجزء الثاني من الموسم».

وكان من الصعب على ليون رفض صفقة بقيمة 30 مليون يورو على الرغم من رغبته التي أعرب عنها في الصيف الماضي لجماهيره ومجموعات الألتراس على وجه الخصوص، في الاعتماد على الحمض النووي للنادي.

وفي ذلك الصدد، سجل ليون عودة مهاجمه ألكسندر لاكازيت ولاعب وسطه كورنتان توليسو إلى صفوفه قادمين من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في سعيه إلى العودة لقمة الدوري بعدما حل ثامنا الموسم الماضي، ما حرمه من حجز مقعد في إحدى المسابقات القارية.

وتسارع نشاط ليون في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية بإعارته رومان فيفر إلى لوريان أمس السبت وقبله المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي إلى رين الخميس.

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