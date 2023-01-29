البرازيل تسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط

لم تحرز البرازيل لقب كأس العالم في كرة القدم منذ أكثر من عقدين، ما يدفعها للتفكير رغم غياب الإجماع المحلي، إلى كسر أحد المحرمات غير المكتوبة: التعاقد مع مدرب أجنبي.

بعد ست سنوات في منصبه، ترك المدرب تيتي منتخب «سيليساو» الشهر الماضي، بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح، وفق ما نشره موقع «فرانس 24»

ورغم علمه قبل أشهر من كأس العالم برحيل تيتي؛ فإن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش لم يجد بعد المدرب البديل.

يوسع الآن دائرة خياراته، قال في 17 يناير الجاري: «ليس لدينا رأي مسبق تجاه أية جنسية».

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وتابع: «نريد مدربًا محترمًا يفرض مستوى لائقًا باللاعبين. نريد أن نقوم بما تحاول البرازيل دومًا القيام به: أن نكون هجوميين كثيرًا».

بصرف النظر عن إنجلترا التي تعاقدت مع السويدي سفن غوران إريكسن والإيطالي فابيو كابيلو في العقد الأول من الألفية الثالثة، لم يتعاقد أي من المنتخبات العظمى مع مدرب أجنبي منذ عقود.

جفاف الألقاب الذي يطارد البرازيل منذ 2002، عندما قادها الثلاثي الهجومي الضارب رونالدو- ريفالدو- رونالدينيو، قد يجبر الدولة الأميركية الجنوبية المتوجة بخمسة ألقاب عالمية (رقم قياسي) في البحث عن خيارات بعيدة.

يوجد مرشحون برازيليون، لكنّ أيًا منهم لم يحصد على دعم محلي.

قال المدرب لويز فيليبي سكولاري الذي قاد المنتخب الأصفر إلى لقبه الأخير في كوريا الجنوبية واليابان: «لدينا نوعية جيدة، لكن فيما مضى كنا ننتج مدربين أكثر»، وأضاف: «الجيل الجديد.. لم يحرز ما يكفي من الألقاب».

الجماهير غير مقتنعة بمزايا الأجنبي

اقترحت وسائل الإعلام البرازيلية عددًا من المرشحين المحتملين.

الإسبانيان بيب غوارديولا ولويس إنريكي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، والفرنسي زين الدين زيدان، والبرتغالي جوزيه مورينيو أو حتى الأرجنتينيين مارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو.

استبعد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي غوارديولا، ومدرب ريال مدريد الإسباني أنشيلوتي، نفسيهما من السباق، رغم قول الأول قبل سنوات أنه يرحب بتدريب منتخب وطني بعد نهاية مشواره مع بطل إنجلترا.

بدوره، قال رئيس الاتحاد البرازيلي الذي يأمل في تعيين مدرب قبل حلول مارس: «منذ نهاية العام الماضي، أعتقد أني سمعت 26 اسمًا، سنلاحق بعضها».

صعوبة التعاقد بسبب الرواتب

لكن ليس سهلًا التعاقد مع مدرب عالمي في ظل القدرة الرهيبة للأندية الأوروبية على تسديد رواتب خيالية والمنافسة على دوري أبطال أوروبا والألقاب المحلية.

كما ليس سهلًا إقناع الجماهير البرازيلية بالتعاقد مع «غرينغو» (أجنبي) على رأس المنتخب الوطني.

استفتاء حول المدرب الأجنبي في البرازيل

وأظهر استفتاء في ديسمبر وقوف 48% ضد هذه الفكرة، مع 41% لصالحها، لكن معدل الرفض كان أقل من الاستفتاءات السابقة.

يقول فيكتور فيغولس، المؤرخ وناشر موقع لودوبيديو، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»: «في البرازيل هناك فكرة واحدة: لدينا أفضل كرة قدم في العالم، لذا لسنا بحاجة لمدرب أجنبي يعلمنا كيف نلعب».

تابع: «نحن، القادرون على تطوير لاعبين عظماء ابتكر بعضهم المراوغات، وطريقة ممارسة الكرة الجميلة».

