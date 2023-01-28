إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

قاد بطل العالم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر للفوز على مضيفه كريمونيزي 2- 1 اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كريمونيزي باكرا بفضل مهاجمه الشاب النيجيري دافيد أوكيريكي (11)، قبل أن يدرك مارتينيز التعادل (21) ليعود ويسجل هدف الفوز (65)، وفق ما جاء في موقع «فرانس 24».

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وتقدم إنتر إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان الثالث، حامل اللقب، الذي يستقبل ساسولو الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة التي تشهد أيضا قمة بين نابولي المتصدر بفارق كبير (50 نقطة) وروما الخامس.

افتتح الفريق المضيف التسجيل بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة بالقدم اليمنى لأفضل هداف في صفوفه أوكيريكي (5 أهداف) من حافة منطقة الجزاء في الزاوية المعاكسة.

التعادل جاء من ركنية

ومن ركنيتين تباعا، أدرك «النيراتسوري» التعادل بعد تمريرة من التركي هاكان تشالهان أوغلو وتسديدة على الطاير من البوسني إدين دجيكو تصدى لها الحارس ماركو كارنيسيكي وعادت إلى مارتينيز الذي ارتدى شارة القيادة بغياب السلوفاكي ميلان سكرينيار، تابعها في الشباك (21).

وضاعف مارتينيز النتيجة بعد تمريرة من دجيكو إلى داخل المنطقة ليطلق كرة من زاوية مغلقة حوّلت مجراها قليلاً بعد اصطدامها بقدم المدافع المكسيكي جوهان فاسكيس ومسحت يد الحارس (65).

وكان كريمونيزي المتذيل أنهى مرحلة الذهاب من دون أي فوز ليصبح ثاني فريق لا يفوز بأي مباراة في هذه المرحلة منذ عودة الدوري الإيطالي لاعتماد نظام 20 ناديا (2004-2005)، بعد هيلاس فيرونا في موسم 2015-2016.