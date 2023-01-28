كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة

القاهرة - بوابة الوسط

لم يسلم نادي يوفنتوس من أزمته الأخيرة والتي انتهت بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي، بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير البيانات المالية، حتى ظهر نجم الفريق السابق ونادي النصر السعودي الحالي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في دائرة أزمات النادي الإيطالي العريق.

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وكان يوفنتوس «السيدة العجوز» قد اتفق سرا مع كريستيانو على خفض راتبه في 2020 أثناء جاحة كورونا، على أن يدفع النادي 20 مليون يورو مستقبلًا للنجم الأسطوري البرتغالي، وسبق أن قدم رونالدو طلبا منذ عدة أشهر، من خلال محاميه، للاطلاع على بعض الوثائق في التحقيق مع اليوفي، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب، لكن رفضه المدعي العام في تورينو، حسب موقع «كووورة».

التحقيق مستمر مع يوفنتوس

ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو»، فإن التحقيق مستمر مع يوفنتوس بشأن التلاعب في رواتب الفريق خلال فترة كورونا، وأشار إلى أن رونالدو بات مستعدا للتعاون مع المدعي العام في تورينو، والإجابة عن أسئلته بشأن الاتفاق السري مع يوفنتوس حول تأجيل الرواتب.

وأوضح الموقع أن جلسة الاستماع الأولى في تلك القضية، ستعقد بحضور القاضي ماركو بيكو في محكمة تورينو يوم 27 مارس المقبل، وقالت تقارير إن يوفنتوس مهدد بعقوبة جديدة، إذا تمت إدانته في قضية تأجيل الرواتب.

كما أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي، ويمكن ليوفنتوس أن يستأنف القرار لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية.