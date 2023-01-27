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الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 06:26 مساء
الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024
كأس كوبا أميركا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تقام نسخة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، حسب ما أعلن الأخير الجمعة.

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وقال اتحاد «كونكاكاف» إن البطولة سيشترك في تنظيمها الاتحادان القاريان. وهذه المرة الثانية تستضيف الولايات المتحدة البطولة بعد 2016.

وأقيمت النسخة الأخيرة في 2021 وأحرزتها الأرجنتين أمام البرازيل المضيفة.

واعتذرت الإكوادور عن استضافة النسخة الحالية من البطولة، بعد إعلان رئيس اتحاد كرة القدم فرانسيسكو إيغاس عدم استعداد بلاده لاستضافة الحدث القاري، مضيفا: «نكرس كل الموارد لمواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد، هناك أشياء أهم من كرة القدم حاليا».

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