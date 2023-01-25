  • Alwasat News
Atwasat

رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالتنظيم الجزائري لـ«الشان»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 08:04 مساء
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالتنظيم الجزائري لـ«الشان»
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، باتريس موتسيبي، الجزائر, 25 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، باتريس موتسيبي، أن بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «الشان» والمقامة بالجزائر، هي النسخة الأنجح تنظيما في تاريخ المسابقة، مؤكدا أن النجاح الكبير الذي بلغه البلد المنظم للبطولة غير مسبوق.

ونقلت إذاعة الجزائر تصريحات موتسيبي، إذ قال: «هذه النسخة من «الشان» تعد إلى حد بعيد الأفضل منذ انطلاق هذه المسابقة، أحيي القائمين على هذا التنظيم الرائع»، وفق ما نشرته جريدة الصباح الجزائرية.

- بعد وداع الـ«شان».. الاتحاد الليبي ينهي عقد مدرب المنتخب مارتينز
- المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

وأضاف موتسيبي: «كل شيء كان جيدا منذ بداية المنافسة، التنظيم جيد، المنشآت عالية الجودة، مما يجعلني فخورا، كذلك مستوى المنافسة بين المنتخبات رائع».

للجزائر إرث كروي كبير
وتابع باتريس موتسيبي: «الجزائر لديها إرث كروي كبير، وعلى الجزائريين أن يفخروا ببلدهم، مثلهم مثل كل الدول الأفريقية، نحن قادرون على تنظيم وإنجاح أكبر المحافل الرياضية العالمية في قارتنا».

وأشار موتسيبي في تصريحاته بالجزائر اليوم الأحد :«أنا متأثر جداً مما رأيته في الجزائر، وحتى متخذو القرار من أعضاء الكاف الذين يملكون قرار اختيار البلد المنظم لـ«كان 2025» متأثرون جداً مما وجدوه هنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع النصر
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع ...
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى ...
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب ...
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
«ويفا» ينقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان
«ويفا» ينقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان...
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالتنظيم الجزائري لـ«الشان»
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالتنظيم الجزائري لـ«الشان»...
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي...
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال...
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب......
المزيد