رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالتنظيم الجزائري لـ«الشان»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، باتريس موتسيبي، أن بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «الشان» والمقامة بالجزائر، هي النسخة الأنجح تنظيما في تاريخ المسابقة، مؤكدا أن النجاح الكبير الذي بلغه البلد المنظم للبطولة غير مسبوق.

ونقلت إذاعة الجزائر تصريحات موتسيبي، إذ قال: «هذه النسخة من «الشان» تعد إلى حد بعيد الأفضل منذ انطلاق هذه المسابقة، أحيي القائمين على هذا التنظيم الرائع»، وفق ما نشرته جريدة الصباح الجزائرية.

- بعد وداع الـ«شان».. الاتحاد الليبي ينهي عقد مدرب المنتخب مارتينز

- المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

وأضاف موتسيبي: «كل شيء كان جيدا منذ بداية المنافسة، التنظيم جيد، المنشآت عالية الجودة، مما يجعلني فخورا، كذلك مستوى المنافسة بين المنتخبات رائع».

للجزائر إرث كروي كبير

وتابع باتريس موتسيبي: «الجزائر لديها إرث كروي كبير، وعلى الجزائريين أن يفخروا ببلدهم، مثلهم مثل كل الدول الأفريقية، نحن قادرون على تنظيم وإنجاح أكبر المحافل الرياضية العالمية في قارتنا».

وأشار موتسيبي في تصريحاته بالجزائر اليوم الأحد :«أنا متأثر جداً مما رأيته في الجزائر، وحتى متخذو القرار من أعضاء الكاف الذين يملكون قرار اختيار البلد المنظم لـ«كان 2025» متأثرون جداً مما وجدوه هنا».