  • Alwasat News
Atwasat

أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 07:44 مساء
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي
ميسي الصغير جايتانو أوريستانيو، بقميص إنتر ميلان الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

من بين سكان روكاداسبايد البالغ عددهم 7000 نسمة، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة ساليرنو، كان هناك صبي فعل ما يريد بالكرة عند قدميه، لقد سجل 50 هدفًا في المباراة، وأطلقوا عليه اسم ميسي الصغير.

اليوم جايتانو أوريستانيو يبلغ من العمر 20 عامًا، يلعب في هولندا في فولندام على سبيل الإعارة من إنتر، لكن هذا اللقب ظل في قلبه: «كنت قصيرًا وضعيفًا وبدوت مثل ميسي»، يقول صانع الألعاب في مقابلة مع موقع «كالشيو ميركاتو»، «الآن لم يختبروني بعد الآن، لقد وضعت كتلة عضلية وطولي 1.80 متر، لكن لطالما كان ميسي مثلي الأعلى».

مضيفا: «إنه لأمر مثير للإعجاب، عدد المرات التي يلمس فيها الكرة بسرعة، قالو إنه لم يفز بكأس العالم أبدًا، والآن بعد أن فاز بكأس العالم، لا أعرف ما الذي يمكن أن يقولوه عنه، بالنسبة لي هو أقوى لاعب على الإطلاق».

- النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
- بعد أنباء خروج شكرينيار.. إنتر يسرع لتجديد عقد دي فريج

وبسؤاله عن فريقه المفضل، قال أوريستانيو: «لقد سحرني برشلونة عندما كان ليو وإنييستا يلعبان، لدي قمصان وبلوزات من برشلونة في خزانتي».

عندما كنت أصغر سنا، سجلت 50 هدفًا في السنة، كيف تصف تلك الفترة؟، قال جايتانو: «في البطولة الإقليمية، كان لدينا أقوى فريق مكون من أفضل اللاعبين في المنطقة، عندما كنت طفلاً كنت خجولًا بعض الشيء، أخبرني أبي أنني إذا لم أكن أعرف الخصوم في البداية، كنت أشعر بالخجل من اللعب؛ ثم سجلت هدفين أو ثلاثة وشعرت بالراحة مرة أخرى، لعبت وأنا صغير ثلاث أو أربع مباريات بالأسبوع».

التعامل مع الكرة في البدايات
وعن تعامله مع كرة القدم في بدايته، قال: «شكرا لأبي، أنا مدين له بكل شيء. عندما كنت طفلاً لعبت في فريق بلدي وكان أول مدرب لي، ثم وصلت إلى ميلان في سن 13 عامًا».

وأكمل: «لم تكن مغادرة المنزل في ذلك العمر أمرًا سهلاً، فقد انتقلت من بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة مثل روكاداسبيد «مقاطعة ساليرنو» إلى مدينة كبيرة، وعندما تجولت في أنحاء المدينة في البداية بدا لي كل شيء أكبر: الشوارع والمتاجر والمنازل..».

وتابع: «لقد جعلوني أشعر على الفور بأنني في بيتي. تلقيت أيضًا عروضًا من يوفنتوس وروما، لكن إنتر أقنعني بتنظيمهم والاهتمام بالتفاصيل في الملعب، كان علي التعود على إيقاعات أعلى وتعلمت أن أضع نفسي بشكل أفضل، العمل على التفاصيل، لقد جعلتني هذه التجربة أيضًا أنمو كشخص».

من هو اللاعب الذي جعلك أكثر إعجابًا برؤيته عن قرب؟
وتناول التقرير سؤالا عن اللاعب الذي أثار إعجاب صانع الألعاب الإيطالي بعد رؤيته عن قرب، وكانت إجابته: «لقد قمت ببعض التدريبات مع الفريق الأول وقد تأثرت بكيفية عمل سينسي وبروزوفيتش ولوتارو ؛ رؤيتهم يتدربون عن كثب أمر فعال، فهم يرتكبون القليل من الأخطاء».

ماذا عن روميرو لوكاكو؟، قال أوريستانيو: «إنه ضخم، يا إلهي. لديه قوة خارقة جسدية مجنونة، عندما وجدت نفسي بجواره كان الأمر كما لو أنني غير موجود. لقد كان دائمًا حريصًا جدًا على العمل على التفاصيل»، بينما كان كريستيان إريكسين هو أكثر لاعب قدم له نصائح.

وبسؤاله عن النادي المفضل له، أجاب بدبلوماسية قائلا: «قبل ذهابي إلى ميلان كنت أتعاطف مع يوفنتوس، لكن بعد وجودي في ميلان، ارتبطت بالنيرازوري».

وعن أجمل هدف سجله في مسيرته حتى الآن، قال الشاب الإيجالي أن هدفه مع إنتر في مرمى برشلونة بدوري الشباب الأجمل بالنسبة له، إذ جاء من ركلة حرة من ثلاثين مترا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع النصر
مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.. أول اختبار كبير لكريستيانو مع ...
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
يورغن كلوب يرغب بتعويض صلاح بكييزا من يوفنتوس
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى ...
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب ...
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
«ويفا» ينقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان
«ويفا» ينقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان...
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالتنظيم الجزائري لـ«الشان»
رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالتنظيم الجزائري لـ«الشان»...
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي...
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال...
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية 2024
زيلينسكي طلب من ماكرون عدم مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب......
المزيد