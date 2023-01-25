أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي

القاهرة - بوابة الوسط

من بين سكان روكاداسبايد البالغ عددهم 7000 نسمة، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة ساليرنو، كان هناك صبي فعل ما يريد بالكرة عند قدميه، لقد سجل 50 هدفًا في المباراة، وأطلقوا عليه اسم ميسي الصغير.

اليوم جايتانو أوريستانيو يبلغ من العمر 20 عامًا، يلعب في هولندا في فولندام على سبيل الإعارة من إنتر، لكن هذا اللقب ظل في قلبه: «كنت قصيرًا وضعيفًا وبدوت مثل ميسي»، يقول صانع الألعاب في مقابلة مع موقع «كالشيو ميركاتو»، «الآن لم يختبروني بعد الآن، لقد وضعت كتلة عضلية وطولي 1.80 متر، لكن لطالما كان ميسي مثلي الأعلى».

مضيفا: «إنه لأمر مثير للإعجاب، عدد المرات التي يلمس فيها الكرة بسرعة، قالو إنه لم يفز بكأس العالم أبدًا، والآن بعد أن فاز بكأس العالم، لا أعرف ما الذي يمكن أن يقولوه عنه، بالنسبة لي هو أقوى لاعب على الإطلاق».

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وبسؤاله عن فريقه المفضل، قال أوريستانيو: «لقد سحرني برشلونة عندما كان ليو وإنييستا يلعبان، لدي قمصان وبلوزات من برشلونة في خزانتي».

عندما كنت أصغر سنا، سجلت 50 هدفًا في السنة، كيف تصف تلك الفترة؟، قال جايتانو: «في البطولة الإقليمية، كان لدينا أقوى فريق مكون من أفضل اللاعبين في المنطقة، عندما كنت طفلاً كنت خجولًا بعض الشيء، أخبرني أبي أنني إذا لم أكن أعرف الخصوم في البداية، كنت أشعر بالخجل من اللعب؛ ثم سجلت هدفين أو ثلاثة وشعرت بالراحة مرة أخرى، لعبت وأنا صغير ثلاث أو أربع مباريات بالأسبوع».

التعامل مع الكرة في البدايات

وعن تعامله مع كرة القدم في بدايته، قال: «شكرا لأبي، أنا مدين له بكل شيء. عندما كنت طفلاً لعبت في فريق بلدي وكان أول مدرب لي، ثم وصلت إلى ميلان في سن 13 عامًا».

وأكمل: «لم تكن مغادرة المنزل في ذلك العمر أمرًا سهلاً، فقد انتقلت من بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة مثل روكاداسبيد «مقاطعة ساليرنو» إلى مدينة كبيرة، وعندما تجولت في أنحاء المدينة في البداية بدا لي كل شيء أكبر: الشوارع والمتاجر والمنازل..».

وتابع: «لقد جعلوني أشعر على الفور بأنني في بيتي. تلقيت أيضًا عروضًا من يوفنتوس وروما، لكن إنتر أقنعني بتنظيمهم والاهتمام بالتفاصيل في الملعب، كان علي التعود على إيقاعات أعلى وتعلمت أن أضع نفسي بشكل أفضل، العمل على التفاصيل، لقد جعلتني هذه التجربة أيضًا أنمو كشخص».

من هو اللاعب الذي جعلك أكثر إعجابًا برؤيته عن قرب؟

وتناول التقرير سؤالا عن اللاعب الذي أثار إعجاب صانع الألعاب الإيطالي بعد رؤيته عن قرب، وكانت إجابته: «لقد قمت ببعض التدريبات مع الفريق الأول وقد تأثرت بكيفية عمل سينسي وبروزوفيتش ولوتارو ؛ رؤيتهم يتدربون عن كثب أمر فعال، فهم يرتكبون القليل من الأخطاء».

ماذا عن روميرو لوكاكو؟، قال أوريستانيو: «إنه ضخم، يا إلهي. لديه قوة خارقة جسدية مجنونة، عندما وجدت نفسي بجواره كان الأمر كما لو أنني غير موجود. لقد كان دائمًا حريصًا جدًا على العمل على التفاصيل»، بينما كان كريستيان إريكسين هو أكثر لاعب قدم له نصائح.

وبسؤاله عن النادي المفضل له، أجاب بدبلوماسية قائلا: «قبل ذهابي إلى ميلان كنت أتعاطف مع يوفنتوس، لكن بعد وجودي في ميلان، ارتبطت بالنيرازوري».

وعن أجمل هدف سجله في مسيرته حتى الآن، قال الشاب الإيجالي أن هدفه مع إنتر في مرمى برشلونة بدوري الشباب الأجمل بالنسبة له، إذ جاء من ركلة حرة من ثلاثين مترا.