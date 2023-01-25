المدير الرياضي لبايرن ينتقد تصرف غنابري

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني، حسن صالح حميديتش، سلوك مهاجم الفريق الألماني سيرج غنابري واصفًا سلوكه بـ«الهاوي»، بعد حضوره أسبوع الموضة في باريس خلال يوم راحة، معتبرًا أن لقب الدوري على المحك بعد تعادلين متتاليين للفريق البافاري.

وسافر غنابري إلى باريس بعد تعادل بايرن خارج أرضه ضد لايبزيغ (1-1) الجمعة، ونشر صورًا من رحلته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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واعتبر صالح حميديتش أن المهاجم الدولي ليس مركزًا بما يكفي هذا تصرف هاو، وهذا بالضبط ما لا يفعله بايرن ميونخ، المرح في مكان ما عندما تحصل على يوم راحة، ملمحًا إلى إمكانية توجيه عقوبات لمهاجم أرسنال الإنجليزي السابق.

تابع لاعب الوسط السابق: «يوم الإجازة مخصص للراحة حتى تتمكن من الرد بقوة في المباراة التالية. سنتحدث عن ذلك الأربعاء. بالطبع هناك ضرورة للتحدث».

غنابري محط انتقادات

وكان غنابري (27 عامًا) محط انتقادات في وسال الإعلام الألمانية. قال مدربه ناغلسمان الإثنين انه لم ينتهك القوانين لكنه بحاجة لتقديم الأجوبة على الانتقادات في أرض الملعب.

ورأى صالح حميديتش الثلاثاء أن فريقه بحاجة لرفع مستوى التحدي، بحال أراد التتويج للمرة الحادية عشرة تواليا بلقب «البوندسليغا»: «يجب أن ندرك أن البطولة الآن على المحك».

ويتصدر بايرن الترتيب بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ في منتصف مشوار الدوري، وكان على وشك خسارته الثانية هذا الموسم، لولا تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة للدولي يوزوا كيميش في الوقت القاتل أمام كولن.