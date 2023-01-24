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النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 11:08 صباحا
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
الحارس الأرجنتيني روسّي. (فرانس برس)
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أعلن نادي النصر متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسّي للتعاقد معه من بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم الجاري.

كتب النصر في حسابه على موقع «تويتر» في وقت متأخر الإثنين «وصل إلى الرياض حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي، على أن يجري غدا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم»، حسب «فرانس برس».

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وحمل روسّي (27 عاما) الذي أشارت تقارير في ديسمبر الماضي إلى رغبة إنتر الإيطالي في ضمه، ألوان بوكا جونيورز منذ 2017، وقد أعاره إلى أنتوفاغاستا التشيلي ولانوس في 2019 و2020. وكان نادي فلامنغو البرازيلي قد أعلن في 9 يناير الجاري عن تعاقد أولي مع روسي يبدأ سريانه من يوليو 2023 حتى نهاية 2027.

وكان النصر قد ضم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في 30 ديسمبر الماضي حتى العام 2025، بصفقة خيالية سيحصل من خلالها على أكثر من 400 مليون يورو، وفق مصادر النادي.

يأتي تعاقد النصر مع روسي، بطل الدوري الأرجنتيني ثلاث مرات مع بوكا، بعد إصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.

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