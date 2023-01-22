بعد أنباء خروج شكرينيار.. إنتر يسرع لتجديد عقد دي فريج

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وكيل المدافع الهولندي ستيفان دي فريج تحرك نادي إنتر ميلان الإيطالي لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، خوفا من تركه النادي مثل زميله ميلان شكرينيار.

وقال فريدريكو باستوريلو في تصريحات صحفية اليوم أن إنتر اتصل به من أجل الجلوس والتحدث حول التجديد للمدافع، والاستماع إلى شروط الأخير من أجل تجديد تعاقده، وفق ما نقلته جريدة «كالتشيو ميركاتو».

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وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان شكرينيار سيذهب إلى باريس سان جيرمان بالفعل بحلول نهاية سوق الانتقالات في يناير؛ لكن ما يمكنني قوله هو أن مديري إنتر اتصلوا بي في هذه الساعات لتسريع تجديد عقد موكلي دي فريج».

لدينا عروض من إسبانيا

واختتم باستوريلو تصريحاته قائلا: «موكلي يريد البقاء في ميلان، لكننا نملك عروضًا أخرى على الطاولة، خاصة من إسبانيا، وطلبنا منهم مهلة لبعض الوقت من أجل الاستماع لإنتر أولا».

وارتبط ميلان شكرينيار بالخروج في انتقالات يناير الحالية نحو باريس سان جيرمان، وقبل انتهاء تعاقده مع إنتر بخمسة شهور، إذ سيدفع النادي الباريسي 10 ملايين لإنتر للحصول على خدمات مدافعه السلوفاكي.