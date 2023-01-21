ماركو أسينسيو: أتمنى التجديد مع ريال مدريد ولن أنتقل إلى ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

نفى لاعب ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو أي احتمال للانتقال من العاصمة مدريد إلى ميلانو الإيطالية، مؤكدا رغبته في تمديد عقده مع «الميرنغي»، وانتهاء الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى إي سي ميلان الإيطالي عقب نهاية عقده الصيف المقبل.

وقال أسينسيو في تصريحات إلى «برنابيو ديجيتال» قناة نادي ريال مدريد، إن الأمر لا يعتمد عليه في مسألة تجديد تعاقده مع النادي الملكي، مضيفا أنه يرغب في الاستمرار مع النادي.

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وأكمل: «نحن نتحدث عن التجديد، المفاوضات مستمرة مع النادي، أرغب في البقاء، يجب ألا تسألني، يجب أن تسأل شخصا آخر حول هذا الموضوع».

التركيز على كرة القدم

وأضاف: «أركز على لعب كرة القدم، وتقديم أفضل أداء لي مع النادي، أسعى للوصول للمباراة المقبلة وأنا في كامل الجاهزية، أتمنى الظهور بشكل جيد، وأن أكون سعيدا».

ويواجه ريال مدريد غدا الأحد نظيره أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس، ويأمل الميرنغي في تقليص فارق النقاط مع المتصدر برشلونة، والتأكيد على استمرار الريال بالمنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.