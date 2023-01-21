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مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 07:24 مساء
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي من المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيك بيلباو، مدريد، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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أكد مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي على أهمية لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، والذي ارتبط مؤخرا بالانتقال على سبيل الإعارة لفريق أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الحالية.

‏وشدد أنشيلوتي على أن لاعبه لا يمكن المساس به، مؤكدا أهميته لديه مثل مودريتش وكروس، بينما أكد انتهاء أزمة اللاعب تشواميني قائلا: «لقد أعلن اعتذاره علنًا، لقد كان مخطئًا، لكنه ولد صغير وانتهى الموضوع بذلك»، وفق ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

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وعبر كارلو عن احترامه الكبير لمدرب أتلتيك بيلباو إرنستو فالفيردي قبل المباراة المقبلة أمامهم، وأضاف: «إرنستو صديق جيد، لدينا علاقة جيدة وهو مدرب رائع، الفرق التي يدربها لديها دائمًا فكرة واضحة جدًا إنهم منظمون، وأنا أحترمه كثيرًا».

العودة أمام فياريال
وبسؤاله عن العودة أمام فياريال في المباراة السابقة بكأس الملك، قال: «أخذنا في الاعتبار كل ما حدث في المباراة، ردة الفعل كانت جيدة للغاية، لعبنا كرة قدم فعالة، لكننا ارتكبنا أخطاء أيضًا لا يمكنك التدرب لا يوجد وقت يمكنك فقط التعافي».

وأضاف: «لذلك نشاهد مقاطع الفيديو لتجنب تلك الأخطاء وعدم تكرارها. مباراة الغد صعبة للغاية، وستكون الحدة والأفكار مهمة وعدم التخلي عما قدمناه».

وعن اللاعبين القدامى في الفريق، قال أنشيلوتي: «هذا الفريق لا يمكن المساس به، ليس فقط اللاعبين القدامى، فهم لاعبون يقدمون كل شيء، مثل سيبايوس الذي قدم كل شيء بالنسبة لي هم جميعًا، أولئك الذين صنعوا تاريخ النادي، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليهم لعب جميع المباريات».

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قال المدرب الإيطالي: «يمكنهم بدء المباراة أو أن يكونوا حاسمين في المباراة، علينا تقييم ما نراه، إنهم لاعبون متحمسون للغاية ويظهرون ذلك في كل تدريب، يستحقون بالفعل أن تسلط عليهم الأضواء».

‏وتابع: «علينا أن نرى ما سيحدث، عقدهم سوف ينتهي ويظهر أن لديهم الدافع والرغبة والتركيز، وكون انتهاء عقدهم لا يؤثر عليهم على الإطلاق».

أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة أتلتيكو مدريد، علق المدرب: «أتلتيكو منافس عظيم، عليك احترامه ستكون مباراة ممتعة لأنها ديربي، كل مباريات الديربي جميلة».

الغيابات في الديربي
وعن الغيابات في لقاء الديربي، قال: «يمكن للجميع العودة الأسبوع المقبل، حالة الفريق تتحسن شيئًا فشيئًا مع المباريات، الفريق يتقدم، كارفاخال وألابا وتشواميني يمكنهم العودة في الديربي».

وبسؤاله عن تلقي اليوفي عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده، تحدث أنشيلوتي قائلا: «لدي رأي، لكني لا أريد أن أقوله».

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