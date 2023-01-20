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الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 07:03 مساء
الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة
لاعبو نابولي يحتفلون بهدف في مواجهة كريمونيزي بكأس إيطاليا، 17 يناير 2023. (الإنترنت)
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يأمل نابولي في التعافي من الإقصاء المفاجئ من كأس إيطاليا في منتصف الأسبوع، عندما يحلّ ضيفا السبت المقبل على ساليرنيتانا الذي أقال ثم أعاد مدربه دافيدي نيكولا في غضون يومين، بينما يبحث يوفنتوس عن استفاقة مهمة أمام أتلانتا الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتربّع نابولي على عرش ترتيب الـ«سيري أ» بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان. لكن النادي الذي أذلّ يوفنتوس بخماسية الجمعة الماضية، سقط أمام كريمونيزي متذيّل الترتيب الثلاثاء، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

بدا أن إقصاء نابولي بركلات الترجيح تحت زخّ الأمطار الغزيرة كان أكبر صدمات هذا الأسبوع، لكن ساليرنيتانا تفوّق عليه في صباح اليوم التالي.

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ذلك أن ساليرنيتانا كان يبحث عن مدرب جديد بعد إقالة نيكولا، مهندس الهروب الكبير من الهبوط الموسم الماضي، بعد الخسارة الثقيلة أمام أتالانتا 2-8 الإثنين الماضي.

ومع فشله في تحقيق الفوز بست مباريات، بينها أربع هزائم، قبع الفريق الجنوبي في المركز السادس عشر، وإن كان بعيدا بتسع نقاط من منطقة الهبوط بفضل المستوى السيئ للأندية الثلاثة متذيلة الترتيب.

لكن نيكولا قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء إنه سيبقى مدربا للفريق بعد مشاورات أجراها مع مالك النادي دانيلو إيروفولينو الثلاثاء مؤكدا: «طلبت من الرئيس بكل قواه أن يعيد النظر في قراره».

النادي يؤكد بقاء المدرب
وفي اتصال مع وكالة «فرانس برس»، أكد النادي القرار وأن نيكولا سيستمر بالعمل بموجب العقد ذاته الذي يربطه بالنادي حتى عام 2024 والذي وقع عليه في يونيو الماضي بعدما نجح بأعجوبة في إبقاء الفريق في دوري الأضواء مع نهاية الموسم الماضي.

يبقى أن نرى ما إذا كانت عودة نيكولا السريعة ستعود إيجابا على ساليرنيتانا بمدرّب مع روحية جديدة تهدد نابولي الذي سيخسر حضور جماهيره في مبارياته خارج ملعبه كعقوبة بعد مشاجرة مع جماهير روما نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع رئيسي في شمال البلاد.

يوفنتوس للاستفاقة
وبإمكان نابولي، المتصدر بفارق تسع نقاط عن ميلان، أن يوسّع الفارق، ذلك أن حامل اللقب الذي خسر في نهائي كأس السوبر الإيطالية أمام غريمه إنتر في الرياض الأربعاء الماضي، سيواجه لاتسيو الثلاثاء المقبل، فيما يستضيف يوفنتوس الثالث أتالانتا الأحد المقبل.

وسيعتمد أتالانتا على مهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان الذي بات مع ثمانية أهداف في مبارياته العشر الأخيرة ملاحقا لمواطنه فيكتور أوسيميهن في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، وجعلت منه لاعبا أساسيا في مخططات أتالانتا.

في المقابل، يحتل لاتسيو الذي يفتقد لخدمات نجمه المصاب تشيرو إيموبيلي حتى الشهر المقبل، المركز الخامس في الترتيب، وهو واحد من ثلاثة فرق على أعتاب المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا إلى جانب غريميه المحليين روما وأتالانتا. وتتخلف الفرق الثلاثة بفارق ثلاث نقاط فقط عن إنتر ويوفنتوس.

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