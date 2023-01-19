بمشاركته أمام فيورنتينا.. نيمانيا ماتيتش يستمر مع الذئاب لموسم إضافي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش في مباراة فريقه روما أمام ضيفه فيورنتينا، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبذلك تكتمل مشاركات ماتيتش الـ19 التي ينص عليها عقده، للتجديد تلقائيا لمدة موسم واحد.

ويملك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما شرطا في عقده، ينص على تجديد تعاقده تلقائيا لمدة موسم واحد، في حال شارك مع الفريق في 19 مباراة، وذلك وفق تقرير نشرته جريدة «توتو ميركاتو» الإيطالية.

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مورينيو يعول على ماتيتش

ويعول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على ماتيتش كثيرا، إذ رافقه في رحلتيه التدريبيتين السابقتين في مانشستر يونايتد وتشيلسي، قبل أن يجلبه لروما في رحلته الثالثة، وذلك عقب انتهاء عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد.

وقضى ماتيتش فترة خمس سنوات بقميص مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى روما، الذي أسهم معه في ثلاثة أهداف خلال مشاركاته في جميع مباريات روما بالدوري هذا الموسم.