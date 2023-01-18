بايرن يتعاقد مع الحارس سومر قادما من مونشنجلادباخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بايرن ميونخ الألماني انضمام الحارس السويسري يان سومر حارس مرمى نادي بروسيا مونشنجلادباخ، إلى صفوف فريقه حتى العام 2025.

وسعى بايرن للتعاقد مع حارس جديد لتعويض غياب حارسه مانويل نوير، الذي تعرض لكسر في ساقه وهو يمارس التزلج على الجليد أثناء إجازته بعد كأس العالم 2022، والتي ستبعده لنهاية الموسم، وفق ما أعلنته جريدة «بيلد» الألمانية.

- مدرب البايرن يؤكد استقرار حالة المغربي نصير مزراوي

- بايرن ومانشستر في سباق لضم الحارس سومر

أربعة عروض للتعاقد مع الحارس

وحاول «البافاري» التعاقد مع الحارس السويسري بتقديم أربعة عروض لناديه مونشنجلادباخ، الذي رفضها جميعًا، قبل أن يوافق على العرض الأخير المحسن، بتقديم ثمانية ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات، وسيتوجه سومر إلى مدينة ميونخ للخضوع للفحص الطبي قبل التوقيع.

وسعى كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي للحصول على خدمات يان سومر، لتعزيز مركز حراسة المرمى في الانتقالات الشتوية، لكن مانشستر وجه أنظاره للتعاقد مع الحارس بوتلاند.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الحارس السويسري سومر مع فريق بروسيا مونشنجلادباخ في نهاية الموسم الجاري؛ لكنه لم يرغب بتخفيض قيمته، في ظل رغبة البايرن الملحة في التعاقد مع اللاعب.