نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

القاهرة - بوابة الوسط

خرج نادي نابولي الإيطالي من منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم من دور الـ16، بعد خسارته أمام نظيره كريمونيزي بركلات الترجيح 4-5، بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وافتتح متذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي مضيفه نابولي بالهدف الأول في الدقيقة 18، قبل أن يعدل متصدر الدوري الكفة عن طريق جوان جيسوس في الدقيقة 33، وأضاف زميله سيميوني الهدف الثاني بالدقيقة 36.

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وسيطر نابولي على مجريات الشوط الثاني، ومع اقتراب النهاية فاجأ الضيف فيليكس جيان شباك نابولي بهدف التعادل بالدقيقة 87، بضربة رأسية متقنة، معلنا عودة فريق كريمونيزي في المباراة.

الاتجاه للأشوط الإضافية

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، والتي شهدت طرد لاعب الفريق الضيف ليوناردو سرنيكولا، لكن نابولي لم يستغل التفوق العددي لصالحه، ليتجه اللقاء لركلات الترجيح، التي ابتسمت لكريمونيزي، الذي نجح في تسجيل ضرباته الخمس، بينما فشل لاعب نابولي ستانيسلاف لوبوتكا في تسجيل ركلته.

وسيواجه كريمونيزي في دور الثمانية نظيره روما، في الأول من فبراير المقبل.