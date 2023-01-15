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مدرب لاتسيو: لويس ألبرتو قدم أفضل مبارياته أمام ساسولو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 09:21 مساء
مدرب لاتسيو: لويس ألبرتو قدم أفضل مبارياته أمام ساسولو
لاعبا لاتسيو لويس ألبرتو وبيدرو جونزالس يتصافحان عقب الهدف الأول في مباراة ساسولو بالدوري، ملعب تريكولوري، 15 يناير 2023. (الإنترنت)
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أشاد مدرب لاتسيو الإيطالي ماوريتسيو ساري في حديثه إلى قناة «سكاي سبورت»، بلاعبه لويس ألبرتو، الذي قدم مباراة كبيرة، فاز بها «بيانكو سيليستي» في ملعب «تريكولوري» ضد ساسولو ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاز لاتسيو بالمباراة بهدفين مقابل لا شيء، سجل ماتيا زاكايني من ضربة جزاء في الشوط الأول وأضاف فيليبي أندرسون الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المضاف.

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وعلق ساري قائلًا: «لعبنا بشكل سيئ في بداية المباراة، لكننا أحرزنا تقدمًا خلال المباراة، واستطعنا تقديم مباراة كبيرة أمام فريق قوي لا يستحق الترتيب الذي حصل عليه».

الحديث عن لويس ألبرتو
بعد ذلك تحدث مدرب «بيانكو سيليستي» عن لاعبه لويس ألبرتو: «لقد قلت بالفعل إنه قدم أفضل أداء له في الأربعين يومًا الماضية، اليوم كانت أفضل مباراة له مع لاتسيو منذ أن كنت موجودًا، إذا لعب بهذه الطريقة، فإننا يمكننا تحقيق كل شيء».

الحديث عن ميلينكوفيتش
كما تحدث ساري عن لاعبه سيرجي ميلينكوفيتش: «نفضل الخروج بطرق أخرى، لكننا نحاول دائمًا العثور على ميلينكوفيتش الذي يرتفع بضعة أمتار، خاصة في اللحظات الصعبة أمام الخصوم المعقدة، إنه خطير جدًا على الخصوم».

واستكمل ماوريتسيو حديثه عن ميلينكوفيتش: «لقد عاد متعبًا من كأس العالم، لكنه في الأيام العشرة الماضية أظهر علامات النمو، حتى ظهر بهذه الصورة في مباراة اليوم».

سوق انتقالات لاتسيو
وعن تحركات لاتسيو في سوق الانتقالات قال ساري: «نحن بحاجة إلى جعل اللاعبين المتاحين يتقدمون، ثم نقوم بالاستثمارات فيما نعتقد أننا نفقده، يسير الأمران جنبًا إلى جنب، لن ندخل سوق الانتقالات لمجرد التسوق، سنبحث عن تعزيز ما نحتاجه فقط، بعد النظر إلى الفريق وتقييمه، أنا سعيد بالفريق الحالي».

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