هل يشارك «أسود الأطلس» في «شان» بالجزائر؟.. وزير الخارجية يؤكد والاتحاد ينفي

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «فرانس برس»، أمس الخميس، عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن «أسود الأطلس» سيشاركون في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين التي تقام في الجزائر، في حين كانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد أعلنت الخميس في بيان عدم مشاركة المنتخب بهذه البطولة.

فيما قال مصدر من الجامعة المغربية لموقع «فرانس24»، اليوم الجمعة، إن المغرب لا يزال في انتظار الترخيص للطائرة، مؤكدا أنه «لا شيء رسمي حتى الساعة».

تضاربت الأنباء حول مشاركة المنتخب المغربي للمحليين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين بين الجامعة المغربية التي أعلنت الخميس عدم المشاركة ووزير الخارجية الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية أن بلاده ستكون حاضرة بالجزائر للتنافس على لقب الـ«شان».

اللاعبون ينتظرون في المطار

وبثت مواقع مغربية على المباشر انتظار لاعبي المنتخب المغربي في مطار الرباط، وأفادت بأن «فيفا» و«كاف» يحاولان مع الطرفين المغربي والجزائري إيجاد مخرج لهذه الوضعية.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن الخميس غياب منتخبه عن البطولة، لعدم حصوله على الترخيص اللازم لرحلته، التي من المفترض أن تكون على متن طائرة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، انطلاقا من مطار الرباط في اتجاه مطار قسنطينة.

وقال المسؤول في الاتحاد المغربي، محمد مقروف، لوكالة «فرانس برس» مساء الخميس «اللاعبون يتدربون وسنسافر حينما نحصل على ترخيص من الاتحاد الأفريقي «كاف» للرحلة الجوية التي ستقل المنتخب».

بيان سابق للاتحاد

يشار إلى أن الاتحاد المغربي أوضح في بيان سابق أنه بعث بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في 22 ديسمبر، باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.

وأضاف أنه «جرى قبول الطلب من حيث المبدأ، من خلال مخاطبة رسمية حصلت عليها الجامعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

عدم الحصول على الترخيص

وبناء على ذلك كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة على متن طائرة مغربية انطلاقا من مطار الرباط يوم 10 يناير، بحسب ما أكدت الجامعة في بيانها، بيد أنها: «لم تتوصل للأسف، بالترخيص النهائي، حتى لحظة كتابة البيان من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

يذكر أن البطولة المخصصة للاعبين المحليين ستقام في الفترة الممتدة بين 13 يناير والرابع من فبراير المقبلين في الجزائر.

وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من السودان ومدغشقر وغانا. وهو حامل لقب النسختين الأخيرتين عامي 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.