دون الإفصاح عن وجهته المقبلة.. سفيان أمرابط: أحب سميوني وأتلتيكو مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الدولي المغربي سفيان أمرابط عن حبه لطريقة لعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كما عبر عن احترامه الكبير للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقال أمرابط: «يتسم لعب أتلتيكو بالقوة البدنية، والقتال على كل كرة، أحب تلك الطريقة في لعب كرة القدم، أحترم كثيرا المدرب سيميوني، لاعبوه أقوياء بدنيا ويتحلون بالروح القتالية العالية»، وفق ما نشره موقع «فوتو ميركاتو».

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وأسهب سفيان أمرابط في إشادته بالمدرب الأرجنتيني: « ما فعله سيميوني وحققه مع أتلتيكو رائع، لقد درب الفريق لسنوات عديدة، وفاز بالكثير من البطولات، لا تملك سوى أن تحترم مسيرته».

منافسة قوية للتوقيع مع أمرابط

وأشار تقرير «فوتو ميركاتو»، أن النادي الإسباني لم يقدم أي عرض رسمي لانتداب اللاعب للعب في صفوفه بانتقالات يناير الحالية، مشيرا إلى أن أتلتيكو سيواجه منافسة قوية مع ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، في محاولة التوقيع مع متوسط الميدان المغربي.

ولفت أمرابط أنظار كبار أوروبا بعد تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، إذ ساهم في تحقيق «أسود الأطلس» المركز الرابع للبطولة، كأول فريق أفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.