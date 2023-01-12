برشلونة يواجه بيتيس في نصف نهائي السوبر الإسباني.. وعينه على «كلاسيكو جديد»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم الخميس فريق ريال بيتيس بطل كأس الملك مع نظيره برشلونة وصيف بطل الليغا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد في الرياض، في التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

ويأمل الفريق «الكاتالوني» حسم اللقاء لصالحه، والتأهل إلى المباراة النهائية، لتحقيق أول لقب للمدرب تشافي هيرنانديز مع ناديه البارسا، بينما يسعى ريال بيتيس مع مدربه مانويل بلغريني لحصد لقب آخر بعد تحقيق الكأس ومواصلة مشوار التألق.

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ويدخل برشلونة اللقاء منتشيا بالفوز الأخير على نظيره أتلتيكو مدريد، واعتلائه صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد.

المواجهات المباشرة

وشهدت المباريات الـ20 الأخيرة التي جمعت بين برشلونة وريال بيتيس تفوقا ملحوظا للفريق «الكاتالوني»، إذ حصد 16 فوزا وتعادل في لقاءين، بينما حقق بيتيس الفوز في مباراتين فقط، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني وانتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وفي حال عبور برشلونة إلى النهائي، فإنه سيصطدم بريال مدريد في فصل جديد من مواجهات «الكلاسيكو» الإسباني، بعد تمكن «الميرنغي» من العبور إلى المباراة النهائية على حساب فالنسيا بركلات الترجيح.