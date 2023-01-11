بولندا تستقبل «الديوك» الفرنسية في افتتاح مونديال اليد 2023.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 التي ستقام في بولندا والسويد والتي ستشهد صدامًا ناريًا في المواجهة الافتتاحية؛ حيث تقام في اليوم الأول من البطولة مباراة واحدة فقط ستجمع المنتخب البولندي صاحب الأرض ضد نظيره الفرنسي بطل المسابقة في 2015 و2017، وبطل أولمبياد طوكيو الماضية.

وحسب ما نشره الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي، فإن مباريات البطولة ستنقل عبر عدد من القنوات المفتوحة لمختلف الأقمار الصناعة، إلى جانب بثها عبر موقع يوتيوب، ومن المقرر أن تذاع المباراة أيضًا على الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد بموقع يوتيوب.

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يشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد 32 منتخبًا، يجري توزيعها على 8 منتخبات، ويتأهل إلى الدور الثاني أول 3 فرق من المجموعة، على أن يلعب متذيل الترتيب في «كأس الرئيس» الترتيبي بعد ذلك.