اتفاق شفهي بين الاتحاد البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز

القاهرة - بوابة الوسط

توصل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لاتفاق شفهي مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، لتولي مهمة تدريب «سيليساو أوروبا»، خلفا للمدرب المقال فيرناندو سانتوس.

ورحل مارتينيز عن تدريب المنتخب البلجيكي، عقب خروجه من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم 2022، والتي أقيمت في قطر، وذلك حسب ما نشرته جريدة «ذا أثليتيك».

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وينتظر أن يعلن الاتحاد البرتغالي عن التعاقد رسميًا مع المدرب الإسباني هذا الأسبوع، ليتولى مسؤولية تدريب المنتخب.

الإقصاء أمام المغرب.. سبب الرحيل

ورحل المدرب البرازيلي سانتوس، عن المنتخب البرتغالي، عقب الإقصاء من ربع نهائي المونديال على يد المنتخب المغربي، على الرغم من امتداد عقده حتى 2024.

وقاد سانتوس منتخب البرتغال خلال ثماني سنوات ونجح في الفوز بلقب اليورو للمرة الأولى في التاريخ في سنة 2016، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019.