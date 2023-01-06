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شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 06:30 مساء
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
حفل افتتاح كأس خليجي 25 بمدينة البصرة العراقية، 6 يناير 2023. (الإنترنت)
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حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها الـ25، والتي تقام في مدينة البصرة العراقية، في الفترة ما بين 6 و18 يناير الحالي.

وشمل الحفل عدة فقرات، ومنها:

فقرة عن التراث العراقي
بدأ الحفل بفقرة رائعة تتحدث عن التراث العراقي، أحياها عدد من الفنانين العراقيين تناولوا فيها الحديث عن أصل الحضارة في العراق، بداية من الحضارة البدائية في العراق منذ العصر الحجري.

فيما بعد بدأت فقرة جديدة شارك فيها عدد من الراقصين الاستعراضيين لتجسيد الحضارة وتعاقب الحضارات على العراق حتى الحضارة البابلية، واستعراض أبزر الآثار والمعالم التاريخية المشهورة في العراق أبرزها حدائق بابل.

فقرة موسيقية عن تراث دول الخليج
في فقرة ثانية ضمن حفل الافتتاح، شارك فيها عدد من السيدات اللائي دخلن وهن يرتدين الزي الخاص بدول الخليج المشاركة في البطولة، وتحديدًا الزي الخاص بالعراق والبحرين والسعودية.

فقرة غنائية في افتتاح خليجي 25
قام بعض من نجوم الفن في العراق بغناء عدد من الأغنيات التحفيزية خلال حفل افتتاح بطولة خليجي 25

فقرة الأعلام للدول المشاركة في خليجي 25
في الفقرة الختامية من حفل خليجي 25، قام الشباب الاستعراضي برفع أعلام الدول المشاركة في البطولة مع رفع لافتات تحمل اسم كل دولة.

وفي النهاية، قام ممثل دولة العراق بإعلان افتتاح بطولة كأس الخليج العربي 25، مع أداء كلمة قصيرة لإعلان انطلاق البطولة.

فقرة الألعاب النارية
بعد إعلان افتتاح البطولة، انتهى الحفل بإقامة فقرة تتضمن الألعاب النارية وكانت فقرة مبهرة ورائعة للغاية امتعت الجماهير داخل الملعب.

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