بأجواء حماسية.. العراق يستقبل مشجعي كأس الخليج بعد أكثر من 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

تسود شوارع البصرة في أقصى جنوب العراق أجواء احتفالية وتمتلئ بالمشجعين المتحمسين لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها المدينة وتتبارى فيها ثماني دول من المنطقة، في تجربة تشكل تحديا حقيقيا لبلد أنهكته الحروب وأثقله الفساد.

وقبل ساعات من المباراة الأولى الجمعة التي يتقابل فيها البلد المضيف مع عمان، اكتظت المدينة الواقعة على مقربة من الحدود مع إيران والكويت، بنحو 10 آلاف مشجع قادمين من دول الخليج، وفق مصدر محلي، وفق ما جاء في وكالة «فرانس برس».

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على كورنيش البصرة المطل على نهر شطّ العرب حيث يلتقي دجلة والفرات، رفرفت أعلام السعودية وقطر والدول الخليجية الأخرى المشاركة، فيما جلس الزوار في المقاهي المجاورة يحتسون القهوة ويدخنون النرجيلة.

وجاء عمر بدر البالغ 22 عاما من الكويت المجاورة، ويعبّر الشاب عن شعوره قائلًا: «وكأنني بين أهلي وأخوتي، كل ما دخلنا مطعما، يقولون لنا لا تدفعوا الحساب ويدعوننا إلى بيوتهم».

هذه المرة الأولى منذ العام 1979 التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج، والتي تتبارى فيها بالإضافة إلى العراق، فرق السعودية وقطر والإمارات واليمن والبحرين والكويت وعمان.

وكان يفترض أن ينظم العراق هذه البطولة في العام 2014، لكنها نقلت لاحقا إلى السعودية بسبب مخاوف أمنية، حيث كان تنظيم الدولة الإسلامية يحتلّ مساحة واسعة من الأراضي العراقية، بينها مدينة الموصل، أكبر مدن شمال البلاد.

وحتى نهاية هذه البطولة التي تختتم في 19 يناير، يستقبل العراق والبصرة الجيران العرب، لا سيما من الكويت الذي احتله العراق انطلاقا من البصرة، قبل أن يتم إخراجه في عملية عسكرية لتحالف دولي مطلع العام 1991.

بعد 39 عامًا عودة كويتية للأراضي العراقية

بعد ثلاثة عقود من تلك الحرب، جاء محمد العازمي الكويتي البالغ 39 عاما، إلى البصرة. ويتحدّث العازمي عن عودة «العلاقة الأخوية بين الكويتيين وأشقائهم العراقيين إلى مجاريها»، بعد كل تلك السنوات، مضيفا أن هناك «روابط اجتماعية وعائلية» تجمع البلدين الجارين.

ويأمل لؤي منصور، أحد سكان البصرة في أن «تتكلل البطولة بالنجاح»، مضيفا: «حرمنا من هذه البطولة منذ العام 1979، الحمد الله عادت الآن».

وبذل المنظمون جهودا مضاعفة من أجل تأمين بنى تحتية ملائمة، تضع طيّ النسيان منع استقبال البطولات الدولية الذي رافق العراق على مدى سنوات بسبب عدم الاستقرار والنزاعات المتكررة، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

انتعاش اقتصادي

وتضمّ مدينة البصرة ملعبين، الأوّل هو ملعب البصرة الدولي الذي افتتح في 2013 ويتسع لـ65 ألف مشارك، والثاني ملعب الميناء الذي افتتح قبل أسبوعين فقط من البطولة ويتسع لثلاثين ألف شخص.

كذلك، شهدت المدينة بعض أعمال التجديد قبيل البطولة. فقد خضع الكورنيش لأعمال ترميم وشُيّدت بعض الفنادق، ورُصفت الشوارع، وخصصت الحكومة العراقية 33 مليون دولار لاتحاد كرة القدم العراقية من أجل تنظيم هذا الكأس.

ويأمل سائق سيارة الأجرة مهند عبدالعزيز، في أن يستمرّ زخم تحسين خدمات المدينة وبنيتها التحتية.

ويقول «استضافة بطولة كأس الخليج العربي هنا أمر مهم، وربما لذلك انعكاسات اقتصادية إيجابية وقد تشكل فرصة لإنعاش الجوانب الاقتصادية وتنتعش أيضا فرص عمل».

ويثير ذلك حزن مهند عبدالعزيز الذي عليه أن يؤمن من سيارة الأجرة القوت اليومي لعائلة مؤلفة من أربعة أبناء. ويقول «التحضيرات لاستضافة البطولة كلفت الحكومة المحلية أموالاً طائلة».

ويضيف: «نتطلع أن تكون خليجي 25 دافعا لإنهاء معاناة أعداد كبيرة من الأسر الفقيرة ما زالت بحاجة إلى مساكن وتطوير للخدمات الحياتية».