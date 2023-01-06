عنود الأسمري.. أول حكمة دولية سعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منح الشارة الدولية للحكمة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة سعودية تنال هذه الشارة، بعد نشر الاتحاد لائحة بأسماء الحكام الدوليين للعام 2023.

وقالت الأسمري في أول تصريح صحفي عقب نيلها الشارة: «سعيدة بأن أكون أول حكمة سعودية تحصل على الشارة الدولية في تاريخ الرياضة السعودية»، وذلك وفق ما نشره موقع «العربية».

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وتابعت عنود: «راودتني الفكرة في العام 2018، عندما وجدت إعلانا عن ورشة للتحكيم النسائي يقيمها الاتحاد السعودي، قررت المشاركة، ورأيت أنها تناسب شخصيتي».

ونوهت البالغة من العمر 34 عاما، والمرشحة مع ثمانية حكام سعوديين للحصول على الشارة الدولية، بأن الخطوة جاءت مبكرا، وتحديدا العام 2019، عندما رشحها الاتحاد السعودي للالتحاق بدورة تحكيم تابعة لـ«فيفا»، والتي اكتسبت منها الخبرة والممارسة.

مواصلة التحدي

وعن بداياتها، شرحت الأسمري: «مع أول دوري نسائي غير رسمي في السعودية قبل موسمين أصبحت حكمة ممارسة وسجلت نجاحات بشهادة جميع المختصين في لجان التحكيم، وهذا ما جعلني أصر على مواصلة التحدي والنجاح لوصول المرأة السعودية في مضمار التحكيم الشارة الدولية».

دوري نسائي بالسعودية

وأشارت الحكمة السعودية، إلى أن السماح بوجود دوري نسائي بالسعودية، عزز موقع الفتاة السعودية في الجانب الرياضي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لها كحكمة لإدارة مباريات واكتساب الخبرة، نظرا لوجود لاعبات محترفات من الخارج في الدوري السعودي.

لائحة أسماء الحكام السعوديين الدوليين، الذين اعتمدتهم «فيفا» للعام 2023، تشهد تواجد أول حكمة سعودية، عنود الأسمري، 5 يناير 2023. (موقع الاتحاد السعودي)