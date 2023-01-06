  • Alwasat News
Atwasat

عنود الأسمري.. أول حكمة دولية سعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 03:16 مساء
عنود الأسمري.. أول حكمة دولية سعودية
الحكمة السعودية عنود الأسمري، خلال إدارتها لإحدى المباريات بالدوري السعودي النسائي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، منح الشارة الدولية للحكمة السعودية، عنود الأسمري، لتكون أول حكمة سعودية تنال هذه الشارة، بعد نشر الاتحاد لائحة بأسماء الحكام الدوليين للعام 2023.

وقالت الأسمري في أول تصريح صحفي عقب نيلها الشارة: «سعيدة بأن أكون أول حكمة سعودية تحصل على الشارة الدولية في تاريخ الرياضة السعودية»، وذلك وفق ما نشره موقع «العربية».

- لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي تعتمد حكام ليبيا الدوليين
- المحكمة الرياضية توقف ليفاندوفسكي 3 مباريات وغيابه عن مواجهة أتلتيكو

وتابعت عنود: «راودتني الفكرة في العام 2018، عندما وجدت إعلانا عن ورشة للتحكيم النسائي يقيمها الاتحاد السعودي، قررت المشاركة، ورأيت أنها تناسب شخصيتي».

ونوهت البالغة من العمر 34 عاما، والمرشحة مع ثمانية حكام سعوديين للحصول على الشارة الدولية، بأن الخطوة جاءت مبكرا، وتحديدا العام 2019، عندما رشحها الاتحاد السعودي للالتحاق بدورة تحكيم تابعة لـ«فيفا»، والتي اكتسبت منها الخبرة والممارسة.

مواصلة التحدي
وعن بداياتها، شرحت الأسمري: «مع أول دوري نسائي غير رسمي في السعودية قبل موسمين أصبحت حكمة ممارسة وسجلت نجاحات بشهادة جميع المختصين في لجان التحكيم، وهذا ما جعلني أصر على مواصلة التحدي والنجاح لوصول المرأة السعودية في مضمار التحكيم الشارة الدولية».

دوري نسائي بالسعودية
وأشارت الحكمة السعودية، إلى أن السماح بوجود دوري نسائي بالسعودية، عزز موقع الفتاة السعودية في الجانب الرياضي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لها كحكمة لإدارة مباريات واكتساب الخبرة، نظرا لوجود لاعبات محترفات من الخارج في الدوري السعودي.

لائحة أسماء الحكام السعوديين الدوليين، الذين اعتمدتهم «فيفا» للعام 2023، تشهد تواجد أول حكمة سعودية، عنود الأسمري، 5 يناير 2023. (موقع الاتحاد السعودي)
لائحة أسماء الحكام السعوديين الدوليين، الذين اعتمدتهم «فيفا» للعام 2023، تشهد تواجد أول حكمة سعودية، عنود الأسمري، 5 يناير 2023. (موقع الاتحاد السعودي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية

علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية
«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر

«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي

وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته

أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته
ليبيا.. ليست وهما جغرافيا

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون دينار

النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون ...
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين

خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون
مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
نوفاك ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي «أديلايد» للتنس
نوفاك ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي «أديلايد» للتنس
رئيس الفيفا يدعم اللاعبين ضد العنصرية ويدعو لإخراس العنصريين
رئيس الفيفا يدعم اللاعبين ضد العنصرية ويدعو لإخراس العنصريين
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين...
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
عنود الأسمري.. أول حكمة دولية سعودية
عنود الأسمري.. أول حكمة دولية سعودية...
بايرن ميونخ يعلن غياب نصير مزراوي عن معسكر الدوحة
بايرن ميونخ يعلن غياب نصير مزراوي عن معسكر الدوحة...
رسميا: مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الحارس بوتلاند
رسميا: مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع الحارس بوتلاند...
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي...
رئيس الفيفا يدعم اللاعبين ضد العنصرية ويدعو لإخراس العنصريين
رئيس الفيفا يدعم اللاعبين ضد العنصرية ويدعو لإخراس العنصريين...
المزيد