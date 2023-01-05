مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم المدرب الألماني روجر شميت المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي، إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد فشل صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لصفوف البلوز، واصفًا إياهم «بغير الاحترافيين».

وقال شميت في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: «إدارة ناد معين أرادت التعاقد مع لاعب، وقاموا بإغرائه، قبل أن يتركوه كالمجنون، إنهم غير محترفين بالمرة».

- بعد انهيار صفقة فيرنانديز.. تشيلسي يوجه أنظاره لأرجنتيني آخر

- إنزو فيرنانديز يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي.. وتشيلسي الأقرب لضمه

وأكمل روجر: «إنزو ليس للبيع، لن نبيع اللاعب، ارتبط إنزو مع فريق للذهاب إليهم، وهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة للحصول عليه هي دفع شرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو، وتظاهروا بأنهم سيقومون بدفع المبلغ، ثم جاءوا للتفاوض، هذا قلة احترام».