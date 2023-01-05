  • Alwasat News
Atwasat

مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 04:19 مساء
مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون
المدرب الألماني روجر شميت، والأرجنتيني إنزو فيرنانديز. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

هاجم المدرب الألماني روجر شميت المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي، إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد فشل صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لصفوف البلوز، واصفًا إياهم «بغير الاحترافيين».

وقال شميت في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: «إدارة ناد معين أرادت التعاقد مع لاعب، وقاموا بإغرائه، قبل أن يتركوه كالمجنون، إنهم غير محترفين بالمرة».

- بعد انهيار صفقة فيرنانديز.. تشيلسي يوجه أنظاره لأرجنتيني آخر
- إنزو فيرنانديز يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي.. وتشيلسي الأقرب لضمه

وأكمل روجر: «إنزو ليس للبيع، لن نبيع اللاعب، ارتبط إنزو مع فريق للذهاب إليهم، وهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة للحصول عليه هي دفع شرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو، وتظاهروا بأنهم سيقومون بدفع المبلغ، ثم جاءوا للتفاوض، هذا قلة احترام».

تشيلسي سعى لضم إنزو
وحاول تشيلسي الإنجليزي الظفر بخدمات الشاب الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، إضافة لجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، لكنه تراجع عن الفكرة بعد رفض إدارة بنفيكا التفاوض حول قيمة الشرط الجزائي للاعب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد انهيار صفقة فيرنانديز.. تشيلسي يوجه أنظاره لأرجنتيني آخر
بعد انهيار صفقة فيرنانديز.. تشيلسي يوجه أنظاره لأرجنتيني آخر
بايرن يوقع مع بليند لتعويض غياب هيرنانديز
بايرن يوقع مع بليند لتعويض غياب هيرنانديز
المغربي يوسف النصيري يقود إشبيلية للفوز في كأس إسبانيا بـ«هاتريك»
المغربي يوسف النصيري يقود إشبيلية للفوز في كأس إسبانيا بـ«هاتريك»
سباليتي: أنا سبب الخسارة من إنتر وسنواصل التدرب
سباليتي: أنا سبب الخسارة من إنتر وسنواصل التدرب
مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة
مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن قرار الاعتزال الدولي
الفرنسي بنزيمة يشترط الإطاحة بديشان وجلب زيدان للعدول عن ......
المزيد
نوفاك ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي «أديلايد» للتنس
نوفاك ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي «أديلايد» للتنس...
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل ......
مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون
مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز ......
مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة
مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل ......
سباليتي: أنا سبب الخسارة من إنتر وسنواصل التدرب
سباليتي: أنا سبب الخسارة من إنتر وسنواصل التدرب...
المزيد