خليجي 25: تاريخ البطولة وأبرز المتوجين باللقب

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات كأس خليجي 25 التي تنطلق في الفترة ما بين ستة و19 يناير الحالي، بعد 44 عامًا على استضافة العراق البطولة لأول مرة عام 1979، حينما توجت باللقب.

واعتمدت اللجنة المنظمة ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، إضافة لملعب الميناء الذي يتسع لـ30 ألف متفرج لاحتضان منافسات البطولة، وذلك وفق ما نشرته «بي بي سي».

وتنقسم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى العراق واليمن والسعودية وعمان، في حين تضم الثانية البحرين والكويت وقطر والإمارات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي للبطولة.

تاريخ البطولة

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ويعود تاريخ البطولة إلى العام 1970، إذ انطلقت البطولة التي استضافتها البحرين بمشاركة أربع دول في مجموعة واحدة، وهي البحرين وقطر والسعودية والكويت، التي حققت اللقب بعد حصدها ست نقاط.

واستضافت السعودية النسخة الثانية للبطولة 1972، والتي زادت فيها الدول المشاركة إلى خمس، بعد انضمام الإمارات، وفازت الكويت مجددًا بالبطولة.

وحققت الكويت اللقب الثالث لها حينما استضافتها 1974، وبعد وصول عدد الفرق المشاركة إلى ست دول مع انضمام عمان.

فوز العراق باللقب في أول انضمام

وانضم العراق للبطولة ليصير عدد الفرق المشاركة سبعة، حينما قرر استضافتها على أراضيه 1979، ليحقق اللقب في أول مشاركة له، قبل أن يحصدها تواليًا أعوام 1984 و1988.

وأنهت قطر الهيمنة الكويتية- العراقية على البطولة، وحصدت لقب 1992، بعد أن نالت شرف استضافتها على أراضيها لأول مرة منذ انطلاقها، بينما غاب العراق عن المنافسات.

وجاء انضمام اليمن متأخرًا، إذ التحق بالبطولة في 2003، التي استضافتها الكويت وتوجت السعودية باللقب آنذاك.

وشهدت النسخة 17 من البطولة عام 2004 عودة العراق، ليرتفع عدد الفرق المشاركة إلى ثماني دول، وتحصد قطر اللقب الثاني لها تاريخيًا.

المستضيف يتوج باللقب عدا البحرين

وتوجت الإمارات باللقب الأول لها عندما استضافت النسخة الـ18 للبطولة، التي أقيمت على أراضيها 2007، بينما توجت عمان بلقبها الأول 2009، عندما استضافت النسخة الـ19، فيما توجت البحرين بأول نسخة لها في 2019، بعد الفوز على السعودية في ملعب عبدالله بن خليفة بالدوحة.

ويعتبر المنتخب الكويتي أكثر من توج بلقب كأس الخليج بعشر مرات، يليه الأخضر السعودي وقطر، ولكل منهما ثلاثة ألقاب، بينما الكويتي جاسم يعقوب، هداف البطولة بـ18 هدفًا، يليه العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبدالله بـ17 هدفًا.