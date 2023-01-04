إيدي هاو: لا وجود لبند في عقد كريستيانو ينقله لـ«نيوكاسل»

القاهرة - بوابة الوسط

انتشرت أنباء تفيد بوجود بند في عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر السعودي، ينص على إعارته لفريق نيوكاسل الإنجليزي لمدة ستة أشهر، في حالة تأهل الأخير لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو: «إن هذه الإشاعة عارية تمامًا من الصحة، نتمنى لكريستيانو كل التوفيق، لكن من جانبنا لا يوجد أي شيء»، وذلك في تصريحات إعلامية عقب لقاء فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ»، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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