إيدي هاو: لا وجود لبند في عقد كريستيانو ينقله لـ«نيوكاسل»...

انتشرت أنباء تفيد بوجود بند في عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر السعودي، ينص على إعارته لفريق نيوكاسل الإنجليزي لمدة ستة أشهر، في حالة تأهل الأخير لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقال مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو: «إن هذه الإشاعة عارية تمامًا من الصحة، نتمنى لكريستيانو كل التوفيق، لكن من جانبنا لا يوجد أي شيء»، وذلك في تصريحات إعلامية عقب لقاء فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ»، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.
- بالفيديو: جورجينا تصطحب عائلة كريستيانو لملعب «مرسول بارك»
- بالصور: كريستيانو يشعل الحماس الجماهيري بقميص النصر
الاستحواذ على نيوكاسل
وتعود ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي لصندوق الاستثمار السعودي والذي استحوذ على النادي قبل عام من الآن، وقدرت قيمة صفقة الاستحواذ وقتها بحوالي 340 مليون جنيه استرليني، وكان مالك النادي الحالي ميكي آشلي، قد اشترى النادي العام 2007 مقابل 134 مليون جنيه.
تعليقات