تطبيق مستقل جديد لبث الأحداث الرياضية عبر إمبراطورية «أمازون»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إمبراطورية التجارة الإلكترونية الأميريكية العملاقة أمازون دوت كوم تطبيقاً مستقلاً لبث الأحداث الرياضية التي اشترت الشركة حقوق بثها. وتشير هذه الخطوة إلى اعتزام أمازون، مواصلة ضخ الاستثمارات في خدمة البث المباشر «برايم فيديو» والأحداث الرياضية.

وأشار موقع ذا أنفورميشن المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، اعتبر في تصريحات حديثة أن البث الحي للأحداث الرياضية يعتبر «أصلاً فريداً» ستواصل أمازون الاستثمار فيه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

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ولم يتحدد بعد موعد إطلاق التطبيق الرياضي الجديد، في حين يمكن أن تقرر الشركة في نهاية المطاف تأجيل الخطة بالكامل.

وفي حال طرحه سيكون التطبيق المستقل منصة أفضل لبحث محتوى أمازون الرياضي الذي يبث حالياً عبر منصة البث المباشر الرئيسية برايم فيديو.

وتمتلك أمازون حالياً حقوق البث الحصري للعديد من البطولات الرياضية الأميركية الكبرى، بما في ذلك الدوري الممتاز لكرة القدم ودوري كرة القدم الأميريكية وبطولات البيسبول.

كما تستثمر أمازون في إنتاج محتوى رياضي آخر يتكامل مع بث المباريات، بما في ذلك البرامج الحوارية الرياضية الأصلية التي يتم بثها على خدمتي برايم فيديو وفريفيي للبث المباشر المدعومة بالإعلانات.