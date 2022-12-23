رئيس الاتحاد الأفريقي يشيد بالإنجاز المغربي في كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، الأربعاء الماضي، بأداء المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2022، حينما حصد المركز الرابع في البطولة، بعد خروجه من نصف النهائي على يد فرنسا.

وأكد موتسيبي أن الهدف القادم والرئيسي للاتحاد الأفريقي هو فوز دولة أفريقية باللقب المونديالي، مشيرا إلى أنه مؤمن بقدرة أحد المنتخبات الأفريقية على تحقيق هذا الإنجاز، إذ يرى أن هناك 10 دول أفريقية على الأقل قادرة على المنافسة والفوز بكأس العالم، وذلك وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وعقب الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بعدما بات أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، قال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقده في جوهانسبورغ إن المغرب فتح الباب ببلوغه الدور نصف النهائي الشهر الجاري لجميع المنتخبات الأفريقية، لتحقيق إنجاز أكبر، مؤكدا ثقته في أن دولة أفريقية ستذهب أبعد من ذلك في المونديال المقبل.

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وبعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبا، ستشارك منهم تسعة أو 10 منتخبات من أفريقيا، يظل الحلم قريبا بتحقيق هدف القارة في التتويج بالكأس الذهبية.

وأكمل موتسيبي حديثه قائلا: «هناك 10 دول أفريقية على الأقل يمكنها المنافسة على أعلى مستوى والفوز بكأس العالم».

إشادة أيضًا بتونس والكاميرون

ولم ينس رئيس الاتحاد الأفريقي أن يشيد بأداء منتخبي تونس والكاميرون في المونديال القطري، بعد تحقيق الأول الفوز على منتخب فرنسا في دور المجموعات، فيما استطاعت الكاميرون أن تفوز على البرازيل في الدور نفسه وبالنتيجة نفسها بهدف نظيف.

وقال رئيس الاتحاد القاري: «يجب أن نفخر بما حققته الكاميرون وتونس، اللتين يتوجب عليهما وغيرهما من الدول الأفريقية التعلم من المغرب».