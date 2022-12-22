نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الخميس، إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، استعدادا لعودة المنافسات من جديد، والتي توقفت بسبب بطولة كأس العالم 2022.

ويلتحق نيمار بزميليه الفرنسي كيليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي، اللذين التحقا بالتدريبات، ليبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الذي يقضي إجازته بعد تحقيقه لقب المونديال، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وشارك نيمار مع منتخب بلاده البرازيل في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، قبل أن يودع منتخب «السامبا» البطولة على يد كرواتيا بركلات الترجيح.