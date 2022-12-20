وزيرة الرياضة الفرنسية: كنت أنتظر استمرار بنزيمة حتى يورو 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت وزيرة الرياضة الفرنسية، إميلي أوديا كاستيرا، أسفها إزاء إعلان كريم بنزيمة اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني لكرة القدم، مشيرة إلى أنها كانت تود لو كان قد استمر حتى كأس يورو 2024. وفي ردها على سؤال حول اعتزال بنزيمة اللعب الدولي قالت الوزيرة لقناة «فرانس 24»: «شخصيا، كنت أود رؤيته في كأس يورو 2024، لكننا سنظل نعشقه على أرض الملعب».

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وأضافت «نشعر بأسف شديد إزاء هذا الإعلان، لأن كريم بنزيمة بطل كبير»، مذكرة بأنه توج هذا العام بجائزة الكرة الذهبية، ومع ذلك، أبدت تفهمها لشعوره بالإحباط، بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة في مونديال قطر 2022، وكذلك استبعاده من المنتخب على مدار خمسة أعوام ونصف العام، على خلفية اتهامات الابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا في العام 2016.

وكشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية السبت الماضي أن بنزيمة لم يشعر بالمعاملة الطيبة من جانب مدرب المنتخب ديدييه ديشان، الذي لم يمنحه الوقت الكافي للتعافي، وأجبره على العودة إلى فريقه بعد المشكلات التي كان يواجهها إثر تعرضه لإصابة قبل أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

وكان بنزيمة يفضل البقاء في معسكر المنتخب في الدوحة لإكمال برنامجه العلاجي، وإمكانية مشاركته في إحدى المباريات، ولكنه في النهاية نشر رسالة ليلة مغادرة المعسكر أكد فيها أنه فضل الرحيل لترك مكانه لزميل آخر، إلا أن ديشان لم يقرر استدعاء أي لاعب آخر كبديل للمهاجم المخضرم، رغم أن اللوائح كانت تمنحه هذا الحق، وخاض البطولة بـ25 لاعبا فقط.